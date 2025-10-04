待って、超可愛いーーーッ♡【3COINS】トキメキ止まらない！「リボンピアス」

ワンポイントで取り入れると、トレンドのロマンチックムードが盛り上がる「リボンアイテム」。プチプラでトライしたいなら、税込330円で購入できる【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目です。旬のレオパ柄が目を引くリボンピアスや、リボンにウイングとパール調モチーフを組み合わせたピアスなど。可愛いが詰まったリボンピアスに、トキメキが止まらなくなりそう……！

レオパ柄でトレンド感アップを狙えるリボンピアス

【3COINS】「レオパードリボンピアス4個セット」\330（税込）

アニマル柄アイテムに注目が集まっている今シーズン。洋服で取り入れるのは難易度高め……。そんな人におすすめなのは、こちらのピアス。また、ガーリーなリボンデザインにレオパード柄でエッジをプラスすることで、甘すぎるのが苦手なミドル世代も気軽にリボンデザインに挑戦できそうです。パール調ピアスもセットになっているため、気分やファッションに合わせて使い分けられます。

アクセントに最適！ 一目惚れ級に可愛いリボンピアス

【3COINS】「リボンウイングピアス」\330（税込）

大好きなリボンとウイング、パール調ビジュー。可愛いがギュッと詰まったピアスは、一目惚れ買いを避けられないかも。ウイングモチーフが新鮮で、周りとかぶりにくいのも嬉しいポイントです。約縦3.7cm × 横2cm。存在感がある大きさなので「なんだか物足りない……」そんなシンプルコーデのアクセントにもぴったり。

ロマンチックムードたっぷりのリボンインハートピアス

【3COINS】「リボンインハートピアス」\330（税込）

ハートモチーフにリボンをインした、ロマンチックムードあふれるデザインが魅力。メタリックシルバーカラーとパール調ビジューが洗練された印象を与え、ガーリーすぎず大人っぽく使えそうなのも嬉しいポイント。歩くたびに耳元で揺れて、顔まわりがパッと華やぎそうです。

オフィスシーンにも使えるシンプルデザイン

【3COINS】「ムスビリボンピアス」\165（税込・セール価格）

さりげなく取り入れたい人には、リボンをキュッと結んだようなこちらのピアスがおすすめ。先端にパールモチーフを付けて可愛いアクセントをプラス。約縦2cm × 横1.3cmの小ぶりサイズ & シンプルなデザインなので、オフィスコーデとの相性も良さそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i