¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ ÈÄÁÒ Þæ¤Î¡Ö¤ä¤ë¤è¡¢²¶¤Ï¡ª¡×¡ÛÂè45²ó¡¡WÇÕËÜÂç²ñ¤Ï¶õµ¤´¶¤â¡¢ÇØÉé¤¦½Å°µ¤âµ¬³Ê³°¡ª
Íö1ÉôÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÇÁá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÁÒ Þæ¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½ù¡¹¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤µ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ¹¤¯¡£
¢££×ÇÕ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆÈÀï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶³Ð
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°Àï½é¤á¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡Ê¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè£µÀá¡¦¥º¥¦¥©¥ìÀï¡¢£¹·î13Æü¡£°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£
18Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë£Õ£Å£Æ£Á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤Ë½Ð¾ì¡Ê0¡Ý2¡ü¡Ë¡¢21Æü¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÂè6Àá¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤«¤Ä¶¯¹ë¤Î£Ð£Ó£Ö¤ÈÁá¤¯¤â·ãÆÍ¡Ê2¡Ý2¢¤¡Ë¡£²áÌ©ÆüÄø¤À¤±¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø±óÀ¬¡£¥á¥¥·¥³Àï¡Ê9·î7Æü¡Ë¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¡¢±¦Â¼ó¤ò¾¯¤·ÄË¤á¤¿¤Î¤ÇÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ²¼¤¬¤Ã¤¿¡£±óÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ó¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÍèÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë£×ÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¡Ê22Ç¯11¡Á12·î³«ºÅ¡Ë¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î£×ÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÂç²ñ¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢¤è¤¯¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤ÎÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÇ®µ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÉ½¸½¤·¤Å¤é¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£4Ç¯¤Ë1ÅÙ¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤ÏÀ¤³¦¤Ç²¿½½²¯¤â¤Î¿Í¡¹¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤ÐÃÏµåºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Êì¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢ÇØÉé¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤Î£×ÇÕ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÁê¼ê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç·è¤·¤Æ½àÈ÷ËüÁ´¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢9·î¤Î±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÉôÊ¬ÃÇÎö¤«¤é´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ç¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡¦¥«¥Ê¥ÀÀï¤â¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¸òÂå¡£¥±¥¬ÌÀ¤±¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤¶¥Ô¥Ã¥Á¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹âÍÈ´¶¤ÈÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¿´¤¬¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¤Ø¤ÎÆþ¤êÊý¤È¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ã±¤Ë¥¢¥¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤È¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢»î¹ç¤¬³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤«¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥Ð¥Á¥ó¤ÈÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ²¿ËÜ¤«¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡££×ÇÕËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ò¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¥Ù¥¹¥È16¡¢¤·¤«¤âËÍ¤ÏÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è¤·¤ÆËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Í½Áª¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ê¡¢¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤ò´Þ¤à3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤òÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÂç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤
ÉáÃÊ¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¡¢£×ÇÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Èà°ã¤¦¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óá¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ËÍ¤Ï½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÂåÉ½¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÁ´ÎÏ¤À¡£
¤Ç¤â......³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢£×ÇÕ¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æà°ã¤¦¥Ñ¥ï¡¼á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾¡Éé¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤·¤ÆÄ¹¤é¤¯µ²±¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇºÇÂç¸ÂÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¹ñ¤â¡¢°ìÂ²¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸³è¤â¡¢²¿¤â¤«¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Îµ¤Ç÷¡£¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤À¡£
¤½¤ì¤Ï¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡ÊÆîÊÆÁª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢²èÌÌ±Û¤·¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Í¤§¤¾¡×¤È¤¤¤¦µåºÝ¤Ç¤Î¶¯¤µ¡¢Â¿¾¯¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤·ã¤·¤µ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬½Ð¤»¤ë¹ñ¤¬¾å¤Ë¹Ô¤¯¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¦¡£²¿¿Í¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢10·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤³¤«¤éÀè¡¢ËÌÃæÊÆ¤Î¤É¤³¤«¤Ç£×ÇÕ¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦¶¹¤¤ÏÈ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ì¡¼¥¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤ò´Þ¤á¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤â¤Û¤ÜµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ã¼ê£Ä£Æ¤¿¤Á¤â³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¿·Å·ÃÏ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥±¥¬¤Ê¤¯·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¡£¾ï¤Ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£
ÈÄÁÒ Þæ
