俳優・杉咲花（28）の母で、歌手やキャンドルアーティストとして活動するチエ・カジウラが10月2日、Instagramを更新。娘の誕生日をお祝いし、“激レア”幼少期ショットを披露した。

【映像】杉咲花の幼少期ショット＆親子ショット（複数カット）

1995年、TVアニメ『マクロス7』のエンディングテーマ「…だけどベイビー!!」で歌手デビューしたカジウラ。2014年からはWEBショップをオープンし、キャンドルアーティストとしても活躍してきた。

Instagramでは毎年、娘の誕生日を祝福していて、2023年にはまだおなかの中にいる杉咲のエコー写真を、2024年はパスタを食べる幼少期ショットを披露していた。

杉咲花の幼少期ショットを披露

2025年10月2日、杉咲の28歳の誕生日には「今年は少し大きくなった頃の思い出をば。あっという間に大人になった気がする。お母さんになってからの28年はとてつもなく速いスピードで過ぎていった。母からするとまだまだ子どもに思えるのですが、社会的には立派な大人ですね。不思議」とつづり、まだ幼い杉咲の姿を披露している。

「きょうもリクエストでローストビーフを焼いた。そして、昨夜はすてきなすてきなお食事会をご用意していただき、美味しいものづくしで幸せな時間を過ごしました。ありがとうございました」

この投稿にファンからは「子どもの頃から約束されてる可愛さ」「大きくなっても大人になっても我が子は子どものままですよね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）