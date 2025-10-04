２０２４年１０月、レバノンのベイルートで取材活動を行うアントニ・ラリカン氏/Courtesy Raghed Waked

（ＣＮＮ）フランス人のフォトジャーナリスト、アントニ・ラリカン氏が３日、ウクライナでドローン（無人機）による攻撃を受け死亡した。雇用主であるフォト・エージェンシーとマクロン仏大統領が明らかにした。

３８歳のラリカン氏は、ハンス・ルーカス・フォト・エージェンシーの勤務に従事していた３日午前に死亡したと、同エージェンシーは発表した。

国際ジャーナリスト連盟（ＩＦＪ）と欧州ジャーナリスト連盟（ＥＦＪ）によると、この攻撃ではウクライナ人ジャーナリスト１人も負傷した。両記者は「報道関係者」と記された防弾ベストを着用していたという。

ハンス・ルーカス・エージェンシーはＣＮＮへの声明で、ラリカン氏は２０１８年から同社で勤務していた受賞歴のある写真家だと述べた。

「彼の活動は社会問題に焦点を当てており、特に紛争地域と人権問題に重点を置いていた」「とりわけウクライナ紛争には深く関わっており、２２年２月のロシアによる侵攻開始以来、定期的に現地を訪れていた」と声明は述べた。

マクロン氏はソーシャルメディアで、ラリカン氏は「抵抗の最前線でウクライナ軍に同行していた」が「ロシアのドローン攻撃の犠牲者」になったと投稿。ラリカン氏の遺族に「心からの哀悼の意」を表した。

ウクライナのシビハ外相も投稿で哀悼の意を表した。

ウクライナ全国ジャーナリスト連合（ＮＵＪＵ）のセルギー・トミレンコ会長のソーシャルメディア投稿によると、ラリカン氏はロシアの一人称視点（ＦＰＶ）ドローンによって殺害された。

「現在、ジャーナリストだけでなくすべての民間人にとって最大の脅威は、人々を狩るロシアのドローンだ」（トミレンコ氏）

ＣＮＮはロシア国防省にコメントを求めている。

ロシアは繰り返し、民間人を標的にはしていないと主張している。

米民間団体のジャーナリスト保護委員会（ＣＰＪ）によると、ラリカン氏を除いても、ロシアのウクライナ侵攻以来、少なくとも１６人のジャーナリストがウクライナで戦争の取材中に命を落としている。その大部分は、開戦１年目に死亡した。