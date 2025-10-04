千原せいじ、過去の不適切発言を謝罪 黒スーツ姿で頭下げる「全てにおいて心から反省」
【モデルプレス＝2025/10/04】お笑いコンビ・千原兄弟の千原せいじが10月3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。過去の発言を謝罪した。
【写真】千原せいじ、黒スーツ姿で頭下げる
せいじは「皆様へ」と題した動画をアップ。黒いスーツ姿で登場し、「ニコニコチャンネル＋の番組内での私の発言及び、騒動に関してお騒がせしてしまい本当にすみませんでした」と謝罪し、頭を下げた。
「この騒動に関する様々な情報を目にして不快な思いをされた方々に対して、大変申し訳なく思っております」と続け「番組中に感情に流されてしまい、MCとしての立場を見失い配慮に欠ける発言を多々してしまったこと、さらに視聴した方に誤解をあたえるような発言をしてしまった。自分の態度と言葉選び、全てにおいて心から反省しております」と反省。続けて「騒動後、今日まで本当にたくさんの方々からお叱り、厳しい言葉をいただきました」と明かし、「今一度、自分自身のあり方を省みて、日々を過ごしておりました。今後はこのようなことがないように努めます」と伝えた。
最後には「またこのチャンネルを楽しんでいただけるように頑張ってまいりたいと思います」と今後について語った。
せいじをめぐっては、7月18日、埼玉県戸田市議会議員の河合悠祐氏との対談動画を投稿。動画内で、クルド人問題をめぐる議論を展開する中で、河合氏に「いじめられっ子やったやろ？」などと発言し、物議を醸していた。（modelpress編集部）
