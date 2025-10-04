国民スポーツ大会陸上

世界を跳んだジャンパーが歴史を塗り替えた。3日に滋賀・平和堂HATOスタジアムで行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。成年女子三段跳び決勝で東京世界陸上代表の26歳・高島真織子（福岡・クラフティア）が13メートル64（追い風0.9メートル）の大会新記録で優勝した。従来の記録を22年ぶりに更新し、今季の集大成で今年1年の挑戦と試行錯誤が結実した。

事実を知らされた本人は「えぇ〜!?」と仰天した。

1回目から着実に記録を伸ばした高島は、3回目に13メートル40でトップに立つと、5回目で13メートル64をマーク。花岡麻帆が持っていた13メートル53の大会記録を22年ぶりに更新し、優勝を飾った。

そして、報道陣の囲み取材で「GR（大会記録）」の事実を知らされた時だった。

「えぇー!? そうなんですか、そんな前の…？ えっ、花岡さんの記録なんですか……。えぇー!? めっちゃ光栄です！」。関西出身の高島らしい驚きと喜びが入り混じった声がミックスゾーンに響いた。

実は満身創痍の状態だった。右足首に痛みを抱えた状態で9月から東京世界陸上、全日本実業団と連戦をこなした。しかし、前週の全日本実業団後にレストを入れてリフレッシュしたことが功を奏した。

コンディション面を考慮し、13メートル50以上を目標ラインに設定した今大会。「記録が残った1本は痛みなく跳べた。しっかり良いポジションで接地ができ、記録につながった」と安堵を明かした。

成長を実感した2025年 来年はアジア大会制覇＆日本記録樹立が目標

今季は9月の東京世界陸上を大目標に挑戦と試行錯誤を繰り返した。

昨オフからフォームを見直し、海外競技会にも参戦。日本選手権で6連覇中だった森本麻里子を抑えて初優勝を飾った。8月の実業団・学生対抗は自己ベストの13メートル94を記録。さらに追い風参考ながら14メートル25で日本記録を上回る大ジャンプを披露した。

2大会連続出場となった世界陸上は13メートル66で日本勢初の決勝進出は逃したが、歴代最高25位と奮闘した。

「世界陸上に出るために1月から海外遠征もし、調整が難しいところは正直あった。ピークコントロールがちょっと甘いな、経験不足かなと感じるところはあったけど、記録のアベレージ自体は去年から上がっている」

そう言って「成長はできているのかな」と自分を認めた言葉に充実感が滲む。

「毎回何かしら試している感じ。今回も（記録は）5本目になったけど、試合の中で言われたことを調整・修正していく力は見についてきている。そこは評価できる……ちょっと器用になってるかなと思います（笑）」

来季は9月に行われるアジア大会が大目標。「そこで優勝して国際試合で結果を残すことを目標に。今年は追い参（追い風参考）になりましたけど、来年は公認で残したい」と言い、日本記録樹立にも意欲を見せた。

ちなみに、今月から所属先の九電工がクラフティアに社名変更。「私もまだ九電工と言っちゃいそう（笑）。クラフト、イノベーション、アクションでクラフティア。よろしくお願いします！」とアピールも忘れない。

来年はアジア大会優勝者、そして日本記録保持者に「高島真織子」の名を刻む。



（THE ANSWER編集部）