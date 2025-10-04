「ミゲル君に会えたのが最高でした。同じ音楽仲間として、心から音楽を楽しむ姿を見て学ばないとなって思いました」と興奮した様子の前田大輔（25）。映画『リメンバー・ミー』のミゲルから同じミュージシャンとして学ぶものがあったよう。

西山智樹（25）はとびっきりの笑顔で「ハロウィーンシーズンのパークには何度も来ていましたが、やっぱりトゥーンタウンのおばけたちのデコレーションがかわいいですよね」と久しぶりのディズニー・ハロウィーンに目を輝かせた。

約2年ぶりにパークを訪れたという西山と前田。西山は子供のころ、家族と月に1度はパークに遊びにくるほどのディズニー好き。一方の前田も、「トイ・ストーリーのウッディに似てるんです」と自らものまねを披露するほど。

そんな2人にディズニーの思い出を聞くと、「エレクトリカルパレードの『ピートとドラゴン』のシーンが大好きでいつもワクワク」と西山。前田の思い出は「初めてパークに来たのが高校の修学旅行で、アトラクションに乗りまくって感動してた」こと。最後は2人で声をそろえて「最高に楽しい一日でした」と語ってくれた。

男性アイドルグループtimeleszの追加メンバーを決定するオーディション番組、通称“タイプロ”に出演し、そのビジュアルと実力が大きな注目を集めた2人。現在新グループ結成に向け「TAG SEARCH」というプロジェクトを結成し、新メンバーを探している。