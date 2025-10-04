有名人同士の夫婦は華やかで、理想のカップルとして憧れる人も多いだろう。

たとえば美男美女でお似合いの桐谷美玲（35）＆三浦翔平（37）夫妻は、7月に結婚7周年を迎えたが、8月に新しく愛犬を飼い始めるなど、幸せな夫婦生活を送っている様子が伝わってくる。2014年12月に結婚した国仲涼子（46）＆向井理（43）夫婦は、育児をしながらもお互い仕事で活躍し続けている、まさに理想の夫婦だ。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、30代以上の既婚者女性500人を対象に、「離婚しないでほしい有名人夫婦」についてアンケート調査を実施した。

第3位は仲良し家族の北川景子（39）＆DAIGO（47）夫婦。

2016年1月に結婚した2人。同年6月の披露宴では、DAIGOが北川に向けて新曲『KSK（結婚してください）』を歌ったことが話題になった。2020年9月には長女、2024年1月に長男が誕生し、現在は4人家族に。今年8月には北川の誕生日を祝うバースデーケーキの画像をDAIGOがInstagramに投稿するなど、変わらず“ラブラブ”のようだ。

アンケートでは夫婦2人とも誠実で人柄がよく、好感が持てるため応援したいといった意見が続出。9月17日に放送された『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（テレビ朝日系）ではスタジオに北川と娘が見学に来る場面もあり、視聴者にも仲の良さが伝わっているようだ。

《二人とも誠実で育ちが良さそうなお似合いカップルだから》

《お二人とも、人柄が良く、美男美女で、理想的な夫婦なので》

《2人ともとても好感が持てるから》

《お互いの話をしているのを聞くと、仲の良さが伝わってきて微笑ましいから》

第2位はドラマ共演のイメージも強い松嶋菜々子（51）＆反町隆史（51）。

1998年のドラマ『GTO』（フジテレビ系）での共演をきっかけに2001年に結婚した2人は、2002年の大河ドラマ『利家とまつ』（NHK）で再共演。さらに、2024年に放送された『GTOリバイバル』（フジテレビ系）では夫婦役として共演したことも話題になった。

まさに理想の美男美女夫婦だというコメントが多く集まっている2人は、2023年11月から「SHISEIDO MEN」のCMでも共演している。実に21年ぶりのCM共演を見て、改めて素敵だと思ったという意見も。そしてやはり、結婚のきっかけとなったドラマのイメージも強いようで、演じた役に重ね合わせて「別れてほしくない」と思うファンも多いようだ。

《美男美女だから》

《CMを見てすてきだった》

《理想の2人だから》

《GTOの鬼塚と冬月先生のイメージが強いのでそのままハッピーエンドでいてほしい》

第1位は伝説を作った山口百恵さん（66）＆三浦友和（73）。

共演作が多く、かつては“ゴールデンコンビ”と呼ばれた2人も、今年で結婚45周年を迎える。芸能界を去った百恵さんだが、夫婦の息子である三浦祐太朗（41）と三浦貴大（39）の2人はそれぞれ俳優やアーティストとして活躍し続けている。

アンケートでは、人気絶頂の時に引退を決め、家族を支える決断をした百恵さんへの支持が多く集まった。また、長い時間をともにしてきた2人がこれからも寄り添い続けることを期待する声も。明治安田生命が毎年行っている「理想の有名人夫婦ランキング」で2006年から15年連続1位に輝き、殿堂入りを果たした2人が30代以上の既婚女性からもっとも支持されているという結果になった。

《長い間寄り添ってきた夫婦なので応援したい》

《引退をしてまで家族を支えていて、素敵な関係だと思うから》

《絶頂期に芸能界を辞めて結婚したので添い遂げて欲しい》

《伝説のままでいてほしい》