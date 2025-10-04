大谷翔平（31）が中押し適時打を放って勝利に貢献すれば、日本人投手2人も躍動した。

【もっと読む】阪神・才木浩人はドジャース入りで大谷と共闘の現実味…「佐々木朗希より上」の評価まで

先発の山本由伸（27）が7回途中、4安打2失点（自責点0）。メジャー移籍後最多の113球を投げれば、佐々木朗希（23）は九回に最速163.2キロの速球と落差の大きなスプリットで三者凡退に仕留め、ポストシーズンのストッパーとしての地位をほぼ確実にした。

日本人3人の活躍もあってレッズに2連勝、ワイルドカードシリーズを突破したのが日本時間2日のドジャースだ。

5日から始まる地区シリーズ（5回戦制）では、ナ・リーグ東地区を制したフィリーズと対戦する。

フィリーズは大谷を1本上回る56本で今季の本塁打王のタイトルを獲得したシュワーバー、打率.304で首位打者のターナー、MVP2度のハーパー（いずれも32）らが率いる強豪だ。

第1戦は彼らの前に先発の大谷が立ちはだかる。今季は9月17日のフィリーズ戦に登板して5回を無安打無失点、5奪三振と完璧に抑えた。「彼はもう普通の先発だと思っている」とはフリードマン編成本部長。レギュラーシーズンで設けた球数制限を、プレーオフでは撤廃するという。佐々木に関しては「役割を限定して言うつもりはない」としながら、「大切なアウトを取ってもらう」と同本部長。開幕後とは別人の投球を見せているだけに、「ストッパー不在」というチーム最大の穴を埋める位置付けだ。

しかし、フィリーズ戦には大きな壁がある。

ドジャースはフィリーズとの直近5カードを4勝11敗と大きく負け越している。大谷入団後の24年以降も3勝9敗。

大谷自身はフィリーズの本拠地シチズンズ・バンク・パークで通算44打数、0本塁打。今回の地区シリーズは1、2、5戦が敵地だけに気になる数字ではある。

「東海岸のフィラデルフィアという土地柄と無関係ではないかもしれません」と、米誌コラムニストのビリー・デービス氏がこう続ける。

フィリーズには日本のアマ選手獲得構想が

「シチズンズ・バンク・パークのトイレに行ったことがあるのですが、便器には相手チームの主力のベースボールカードが置かれていたのです。ファンがカードに向かって気持ち良さそうに小便をする光景には、そこまでやるかと仰天しました。フィラデルフィアはかつての米国の首都で、典型的な米国人気質の都市。

『city of brotherly love』（兄弟愛の都市）と呼ばれ、同胞に対してはめっぽう手厚いが、よそ者にはかなりシビアなところです。昨年まで2年連続本塁打王を獲得した大谷に対しては、それこそファンが痛烈なヤジやブーイングを浴びせますからね。フィリーズのシュワーバーが今季、その大谷を1本差で退け、56本塁打でタイトルを獲得したことで留飲を下げたとはいえ、地区シリーズでも強烈なブーイングを浴びせるでしょう」

フィラデルフィアのファンに限らない。球団もドジャースに対しては敵対心を燃やしているという。ア・リーグのスカウトがこう言った。

「日本市場に魅力を感じているのでしょう。フィリーズにはこのオフ、日本のアマチュア選手を何人も獲得するプランがあるといいます。それがだれなのかは分かりませんけど、狙いは高校生や大学生に限らない。首都圏の独立リーグの選手の獲得も視野に入れていると聞きました。

それだけに日本人に人気のあるドジャースにやられるようなら、日本人選手獲得構想にも影響が出てくる。大谷はもちろん、山本や佐々木、特にドジャースの日本人選手に対しては目の色を変えるのではないか。ドジャースをコテンパンにたたき潰すことによって、フィリーズの日本での知名度や認知度はアップ、日本のアマチュア選手の獲得にも追い風になりますから」

この日の試合後、ドジャースは今季2度目のシャンパンファイトを行った。恒例の祝杯は30分ほどで終了したものの、大谷は途中で会場を後にした。

ナインから背中にシャンパンを浴びせられても、気にするそぶりは見せず、足早に引き揚げた。5日はポストシーズン初となる、投げて打ってのリアル二刀流デビュー。少しでも早くコンディションを整え、休養したかったに違いないが、フィラデルフィアでは試練が待ち受けている。

◇ ◇ ◇

気は早いが、来季のドジャースには阪神の最速157キロ右腕・才木が加わっているかもしれない。メジャー球団からの評価も高く、中には「佐々木朗希より上」といった声まで上がっているという。それにしてもなぜドジャースなのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。