『キングオブコント2025』MC＆5人の審査員発表 松本人志は今年も審査せず OP曲は4年連続梅田サイファー
“コント芸日本一”を決める『求人ボックス presentsキングオブコント2025』（TBS系／11日放送 後6：30）の決勝戦の審査員、MCが4日、発表された。MCはダウンタウンの浜田雅功、審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志（東京03）、小峠英二（バイきんぐ）、秋山竜次（ロバート）、山内健司（かまいたち）、じろう（シソンヌ）という歴代王者たちが担当。23年まで審査員を務めてきた松本人志は今年も不在の体制となった。
2008年から毎年行われ、プロアマ問わず、芸歴制限なく出場可能な同大会。歴代キングはバッファロー吾郎、東京03、キングオブコメディ、ロバート、バイきんぐ、かもめんたる、シソンヌ、コロコロチキチキペッパーズ、ライス、かまいたち、ハナコ、どぶろっく、ジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズ、サルゴリラ、ラブレターズが名を連ねている。過去最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号を手にするのは誰なのか。
また、今年も梅田サイファーがオープニング曲を担当。2022年から『キングオブコント』のオープニング曲を担当している梅田サイファーだが、昨年は大会テーマである「コントの最高到達点へ」の文字が隠されたリリックとファイナリストたちのスタイリッシュなコントを掛け合わせたオープニング動画が話題を集め、番組公式YouTubeにアップされた動画は165万回再生を突破。今年も「4年連続となる今回は、これまで以上にパワフルな楽曲に加え、皆さまを驚かせるようなサプライズもご用意しております」と意気込んでいる。
さらにファイナリストの特別ビジュアルが表参道「オモカド」のエントランスをジャック。5日から東急プラザ表参道「オモカド」のエントランスに、ファイナリストの特別ビジュアルが出現する。加えてビジュアルのどこかにある二次元コードを読み込むと限定動画が視聴可能。赤坂サカス周辺にも『キングオブコント2025』のポスターやサイネージが登場する。
■梅田サイファーコメント
このたび『キングオブコント2025』のオープニング楽曲を担当させていただくこととなりました、梅田サイファーです！ 毎年この季節が近づくたびに、「今年も梅田サイファーにやってほしい！」というお声をSNS等でたくさん目にし、そのように楽しみにしていただけることを、メンバー一同大変光栄に思っております！ ４年連続となる今回は、これまで以上にパワフルな楽曲に加え、皆さまを驚かせるようなサプライズもご用意しております。オープニングから王者決定の瞬間まで、ぜひご期待ください！
梅田サイファー 一同
