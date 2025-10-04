

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信にまつわる逸話をご紹介します。

御三家の1つ、水戸藩に意見書を提出

天明7年（1787）6月、陸奥白河藩主であった松平定信は、徳川幕府の老中に任命されました。

その同じ年の9月15日、定信は御三家の1つ、水戸藩の藩主（徳川治保）に意見書を提出しています。それによると、同年は豊作で、幕政改革のチャンスではあるが、幕府の財政状況は悪化、人心も幕府から離れ、綱紀も緩んでいる。

が、この危機的状況を抜け出すための策を他の老中は有していない。よって、定信が捨て身の覚悟で改革に邁進するので、自分が存分に働ける状態を作ってほしい。これが、定信が、後援者とも言うべき、御三家の1つ、水戸藩主に願い出たことでした。

それが功を奏し、9月20日、11代将軍・徳川家斉より、上意が伝達されます。

「同列」（同僚）とは評議は致すべきではあるが、遠慮なく、目一杯、行動していいとの将軍からの内意が伝えられたのです。

将軍からの激励の言葉があったのだから、これで定信がすぐに自由に振る舞えたかというと、そうではありません。当たり前の話ですが、いくら自分1人で何事も推進するといっても、それは不可能なことですし、定信の側近となって動いてくれるような部下も必要です。

しかし、現状においては、前老中の田沼意次の「田沼派」が幕府において、いまだ幅をきかせていたのでした。そうした田沼派を排除して「定信派」を創出する必要が、定信にはあったのです。

定信派を創出するためには、田沼派の人物を次々に免職するのが手っ取り早いと思われるかもしれませんが、それは簡単にはいかなかったのです。

石見国浜田藩主などを務めた松平康福は、天明元年（1781）には老中首座に任命されるなど、定信の先輩とも言うべき人物ですが、田沼派でした。

間に合せを好み、投げやりの方である

定信は松平康福の人物評を残していますが、それによると「温厚」「何の害もこれ無」くというような人物だったようです。

間に合せを好み、投げやりの方（人物）であるとも、定信は非難しています。そうであっても、定信は康福をすぐに取り払うことはできませんでした。なぜか。定信自身の言葉を借りて説明すると「今すぐに、康福を罷免してしまえば、世評（世の中の評判）はかえって（康福を）不憫と申すであろう」からだと言うのです。

60代と老齢で、しかも温厚な康福を免職とすれば、世間の人々は、彼を不憫とする。そうなれば、定信が非難の的になるから、康福を取り払うことができなかったのです。

さて駿河国沼津の大名・水野忠友は、田沼意次の4男（田沼意正）を養子とし、天明5年（1785）には老中に出世。勝手掛（財政専門の老中）なども兼務していました。

そんな忠友も、定信はすぐに罷免することはできません。定信は忠友を「篤実」（情に篤く、誠実）と評価。しかし「何の害もこれ無く」と康福評と同じようなことも記しています。

定信が忠友を罷免できなかった理由は「他に勝手掛を仰せ付けられる人もいなかった」ためでした。つまり、代わりの人間がいないからだと言うのです。忠友は定信曰く篤実とのことですので、これまた、そんな忠友を定信が罷免すれば、世間の非難が定信に集中することも懸念されたのかもしれません。

牧野貞長は、常陸国笠間8万石の大名であり、天明4年（1784）に老中に就任した人物ですが、定信によると現在のところは「害は見えない」とのこと。

ところが、藩の財政が窮乏していることから、その家来たちがおいおい、賄賂を貪ることになるかもしれないと、定信は心配しています。だが、現状においては、害がないので、罷免はしないと言うのです。

「何の害もない」というのは、裏を返せば、無能という意味。よって、何の害もない連中は罷免すればいいではないかという意見は御三家からも出てきますが、定信はそれは困難だとするのです。

「将軍の英断により、彼らが罷免されたと世間は見ないので、なかなか難しい」との理由を定信は挙げたりもしています。

当時、将軍の家斉は15歳の少年。そうした状況で、温厚で篤実な老中たちが次々に罷免された場合、世間は、将軍の決断とは見ないでしょう。

老中首座の松平定信が彼らを罷免したとして、世間の人々は定信を非難する。そうなれば、改革も難しくなる。だから、定信は無能な老中らを好きに罷免することができなかったのでした。

打開策は「将軍が定信を信頼している」と示すこと

しかし、打開策がないわけではなく、その1つを定信は「大老就任」だと主張しています。が、定信は若輩であるので、大老職は勤まらないとしています。よって、大老就任は定信にとって現実的な選択肢ではなかったのでしょう。

2つ目は、将軍からのお褒めの言葉と少将拝任。

3つ目は、これまた将軍からのお褒めの言葉と御道具拝領（将軍から脇差などをいただく）という選択肢。

つまり、将軍家斉が定信を信頼していることを世間に見せつけることが先ず必要だと定信は認識していたのでした。

天明8年（1788）3月、定信は将軍補佐役を拝命します。御三家などからの働きかけが結実したのです。これにより、定信は他の老中から抜きん出た存在となり、松平康福や水野忠友らを罷免することができたのでした。

