ラブレターズ（左から）塚本直毅、溜口佑太朗（C）ORICON NewS inc.

　『キングオブコント2024』王者のラブレターズが同大会決勝で披露したコント「光」が、ショートドラマ化されることが4日、明らかになった。

　同コントは、どんぐりが巻き散らかされるシーンが印象的な親子の物語。これを俳優の高嶋政伸（※高＝はしごだか）と黒谷友香が演じ、ショートドラマ化。 一流俳優がチャンピオンのコントを本気で演じたら一体どうなるのか。『キングオブコント2025直前SP』（6日 後11：56※一部地域を除く）で放送される。

■ラブレターズコメント
配役を聞かせて頂いた段階で、僕ら的に「勝ち」が確定した。まさかゴールに高嶋さんと黒谷さんがいるとは思っていなかった。優勝した後にこんなゴールが待ってるとは･･･。このコントがお2人によってコントの枠を飛び出して、ドラマに続いて、映画、ショートフィルム、世界に飛び出して行ってくれればと思います。