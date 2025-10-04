U-20日本代表、W杯グループステージ全勝！「テクニックとスキルの差がありすぎ…あまりに強すぎた」とニュージーランド紙が脱帽

U-20日本代表は、チリで開催中のU-20ワールドカップのグループステージを3連勝で突破した。

2連勝で迎えた3日のニュージーランド戦は、すでに決勝トーナメント進出を決めていたこともあり、メンバーを入れ替えた。

GKには唯一17歳でメンバー入りした最年少の荒木琉偉を起用。身長194cmの荒木は好セーブでチームを救うシーンもあった。

日本は前半22分に小倉幸成（法政大）のミドルシュートで先制すると、後半には相手のオウンゴールと石井久継（湘南ベルマーレ）のゴールで追加点を奪取。

結局、シュート18本を放った日本が3-0の勝利を収めた。

一方、ニュージーランドは、エジプトとチリと同じく1勝2敗となったが、最下位で敗退決定。ニュージーランド紙『Stuff』は、こう伝えていた。

「ニュージーランドは日本の一流レベルに対抗する手段を持っていなかった。

相手が大幅にメンバーを変更し、主力選手数人を休ませていたにもかかわらず、テクニックとスキルの差があまりにも大きかった。

日本の組織的な守備を崩すのはあまりに難しいタスクだった。

監督がブルック・スミスをスーパーサブとしてベンチに置いた決断も裏目に出たかもしれない。彼の不在で創造性が大いに欠け、これまでの2試合で見せたような危険性をほとんど発揮できず。

日本があまりにも強すぎた。小倉の素晴らしい一撃で先制点を奪うと、後半にはオウンゴールと石井のゴールでさらに2点を追加した。

若きサムライブルーはグループステージを3戦全勝で終え、優勝という大きな野心を抱いている」

個人としてもチームとしても相当な差があったと感じたようだ。

日本の決勝トーナメント1回戦は8日に行われる。