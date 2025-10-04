ÃæÀîæÆ»Ò¡¡½Ð»º¸å¤âÉÔÌ²Â³¤¯¡ÖÁÐ»Ò¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¤Æ¤¿¤±¤É¡×ÌëÃæ¤Ë¤Õ¤È»×¤Ã¤¿½ÅÂç¤Ê»ö¼Â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð»º¸å¤âÉÔÌ²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï9·î30Æü¤ËÂè1¡¢2»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤ÎÃË»Ò¤ò½Ð»º¡£ÁÐ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤ÎÊì»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜ³ÊÅªÉÔÌ²¡£12»þ¡¢3»þ¡¢6»þ¡¢¤ÈºñÆýµ¡¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤ë¤¦¤Á¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¿²¤Ê¤¤ã¤À¤±¤É1»þ´Ö¤Çµ¯¤¤Á¤ã¤¦¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¤¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀ¨¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö³¨Æüµ¤ÏºñÆýµ¡¤·¤Ê¤¬¤é¤È¤«¤À¤«¤éÌµÍý¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¡¤Ç¤â¿²¤Ê¤¤ã¿ÈÂÎ¤¬²óÉü¤·¤Ê¤¤¤«¤éÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ²£¤¿¤ï¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁÐ»Ò¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ç¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÌëÃæ¤Ë»×¤Ã¤¿¡£Âà±¡¤·¤¿¤é´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÀäÂÐ°ì¿Í¤¸¤ãÁÐ»Ò¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¤Þ¤ï¤ê¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£8·î¤Ë»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤Þ¤¿¡¢·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£