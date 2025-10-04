「ひと夏の共犯者」初回 巧巳（橋本将生）、推しの熱愛知った台詞に共感の声殺到「まさか推しから聞くとは」「何度も経験してる感情」
【モデルプレス＝2025/10/04】timeleszの橋本将生が主演を務めるテレビ東京系ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分〜）が、3日にスタート。橋本の台詞に反響が寄せられた。＜※ネタバレあり＞
原作は、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。大学生の主人公・岩井巧巳（橋本）が、推しのアイドル・片桐澪（恒松祐里）との同居生活を送る中、彼女の中に別人格「眞希」がいることに気づく。巧巳は眞希に惹かれ、彼女を守るため自らも罪を重ねながら墜ちていく逃避行ラブサスペンスとなっている。
アイドルグループAMELの澪を推していた巧巳。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。「俺は彼女が幸せならそれでいい。彼女が笑ってくれていれば」と強がるが、心の傷を癒やすために亡くなった祖父の家がある田舎へと向かった。
また、澪への想いを「澪は僕の人生におけるたった一人の推しで、別に付き合いたいって思ってた訳じゃない。でも、誰のものにもなってほしくなかった」と表現していた。
橋本自身、timeleszとしてアイドル活動をしているが、これらの澪への想いが詰まった台詞に、視聴者からは「大共感」「分かる！！」「まさか推しから聞くとは」「何度も経験してる感情」「オタク心分かりすぎてる」と共感の声が相次いだ。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
