SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¢·»¤È¤Î¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÂº¤¤¡×¡ÖÅÄÃæ²ÈºÇ¶¯¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/04¡ÛÇÐÍ¥¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅÄÃæÉ·¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè 2025¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÄï¤ÇSixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Î·»Äï¥·¥ç¥Ã¥È
É·¤Ï¡ÖµþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡£¡Ö¼¡¤Ï·§ËÜ¤Ç¡×¤È24Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·§ËÜ¸ø±é¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¼ù¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤Ì©Ãå¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÄÃæ²ÈºÇ¶¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¼Ì¿¿¤À¤±ÌµÉ½¾ð¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¹¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉñÂæ¾å¤Ç¤â¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1985Ç¯¤Ë½¡ÅÄÍý¤Ë¤è¤ê½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡×¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë¡¦³ÑÀî¤Ä¤Ð¤µÊ¸¸Ë´©¡Ë¤òÉñÂæ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Åìµþ·úÊª Brillia HALL¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¤Ê¤ÉÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ë¤Æ¾å±é¡£¼ù¤ÏÆ±ºî¤ÇÉñÂæ½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎµÆÃÏ±Ñ¼£¤ò±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÅÄÃæ¼ù¡¢·»¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
