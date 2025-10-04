老後に手にする退職金や相続金。それは夢を叶える最後のチャンスである一方、生活を守る最後の安全網でもあります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が中川さん夫婦（仮名）の事例とともに、老後の夢の叶え方について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

その決断は「幸せ」か「後悔」か

71歳の元会社員の中川さん（仮名）。若いころから勤勉に働き、親の介護をしながら堅実な人生を歩んできました。結婚はせず、フルタイム勤務を長く続けられなかったこともあり、退職後の年金額は月7万円。貯金もほとんどなく、食事は質素、旅行も日帰り程度がせいぜいという「贅沢とは無縁」の生活でした。

そんな中川さんのもとに、思いがけない出来事が訪れます。父親の死去により、相続人として現金700万円を受け取ったのです。

「私はもともと地味な性格で、大きな夢なんて見たこともなかった」。そう思っていた中川さんの脳裏にふと、行きつけの居酒屋のトイレに貼ってあった「世界一周クルーズ旅行」のポスターが浮かびました。

「これまで我慢ばかりしてきた。親の介護も終わり、自由になったいまだからこそ、自分のために使いたい」

そう心を決め、中川さんは費用600万円を超えるクルーズ旅行に申し込みました。残りの100万円ほどで帰国後の生活をやりくりすればいいと、このときの彼女は考えていたのです。

豪華な世界旅行と、その後に待っていた現実

出発した瞬間から、中川さんの心は高揚しました。豪華客船の中で出されるフルコース料理、夜ごとに催されるショー、甲板から眺める水平線。寄港地では、イタリアの歴史ある街並みや、南米の雄大な自然、アジアの賑やかな市場を堪能しました。

「これまでの人生で一番楽しい時間だった」

旅先で出会った友人と写真を撮り、毎日のように日記を書き、自分が“世界の一部”であることを実感できたといいます。

しかし、夢のような時間を終えて、日本で待っていたのは厳しい現実でした。残っていた100万円は、数ヵ月の生活費と税金・医療費であっという間に減少。結局、頼れるのは毎月の年金だけという生活に。

「旅行のあいだは夢のようでした。わかっていたことですが、現実に戻ったら、なにも残っていなかったんです」

旅行で得た思い出は確かに宝物ですが、残高がほとんどゼロになった通帳を眺めるたびに、不安が押し寄せてきました。切なくなるので、旅のフォトアルバムも、もう開けません。特に持病の通院や薬代の支払いが重く、「もし長生きしたらどうなるのだろう」という恐怖を感じるようになりました。

「まとまったお金」に潜む落とし穴

相続金や退職金といったまとまったお金は、一見大金に思えるでしょう。しかし、老後の生活費として考えると数年で消えてしまうことも。特に年金収入が少ない人の場合、それは“最後のセーフティネット”になり得るものです。計画なく一気に使ってしまうと、精神的にも経済的にも大きな不安を抱えることになりかねません。

総務省の家計調査（2024年）によると、高齢単身無職世帯の平均支出は月約13万円。年金が月7万円の中川さんの場合、遺産がなければ赤字が常態化しており、700万円という金額も、本来であれば数年分の不足を埋めるにすぎなかったのです。

「贅沢」と「安心」のバランス

もちろん、「一度くらいは夢を叶えたい」と考える気持ちは自然なもの。問題は、その夢の叶え方です。

たとえば、相続金700万円のうち500万円を生活防衛資金として定期預金や国債で確保し、残り200万円で短期の海外旅行や趣味に充てるといった方法もあったでしょう。近年は「分割型の世界一周プラン」や「複数年にわたる短期ツアー」といった、一度に全額を投じるのではなく、余裕を残しながら楽しむ選択肢も増えています。

老後において大切なのは、「思い出の価値」と「生活の安心」の両方を天秤にかけること。ファイナンシャルプランナーとしては、次のようなアドバイスをします。

〇まとまった資金を得たときは、まず生活費何年分に相当するかを試算する



〇医療費・介護費など、今後必ず必要になる支出を優先的に確保する



〇残った分で「やりたいことリスト」に沿って計画的に消費する



これらを実践することで、「夢を叶える喜び」と「老後の安心」の両立が可能になります。

中川さんは「世界一周旅行」という夢を叶えました。しかし、残された老後は、資金不足による不安とともに過ごすことになりました。人生の最後に大きな贅沢をすることは否定されるべきではありません。しかし、その後の生活をどう支えるかを同時に考えることが、豊かな老後には不可欠といえるでしょう。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー