元乃木坂46で女優の生田絵梨花（28）が3日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。「戦友であり親友」と語る元メンバーとの交流について語った。

生田は乃木坂46を卒業し4年目となる。現在は「最初は楽屋に1人とかが心細かったり緊張してたりしたんですけど、ようやくマイペースに過ごせるようになってきたかなと思いますね」と振り返った。

MCの「Kis―My―Ft2」の藤ヶ谷太輔は生田が卒業を事前に伝えたかった人物について言及。「番組の空き時間にさあ、外のカフェ行きたいって。全然来てくれなかったよね」と続けると、藤ヶ谷が元乃木坂46でタレントの秋元真を取材した際の写真が披露され、生田は「真夏じゃ〜ん！うれしい！」と笑顔を見せた。

生田は「そうですね。卒業をメンバーに報告のタイミングですよね」「真夏さんにはメンバーみんなに報告する前に、直接言いたいなって思ってて。だけどカフェ行こうって言ったら来てくれないみたいなのもあったり。でもだからと言って今こそって言うのもなんか言えないな、仲いいからこそ言えないなっていうのがあって、そのままみんなの中で報告したっていう。卒業」と振り返った。

藤ヶ谷が「戦友みたいな」と尋ねると、生田は「そうですね。戦友であり親友ですね」と明言。「今でも卒業しても一番会ってるし、一番素を見せられる人ですね」と言い切った。

藤ヶ谷は「グロスとか勝手に使っちゃうんでしょう」と続けると、生田は大笑いしながら「そうでした？」とおとぼけ。藤ヶ谷はさらに「グロス勝手に使うし、移動の車が隣になった時には私の太股に足を載せてくると」とも語り、生田は「いやあねえ。それを喜んでくれるから…」と大照れだった。

藤ヶ谷は「そういうふわっとしたいくちゃんのイメージはあると思うけど、海外旅行とか行く時は全部仕切ってくれる。ホテル、イメージ」と秋元の証言を紹介し、2人でバリ島を訪れた際のショットも披露されると生田は「最近行きましたね」とほほ笑んだ。

行ったのは「2人で」と言い、「ここ行きたいとか、あれ食べたいとかはあるので。そこはバーッて送って」自ら調べて秋元に提案していると語った。