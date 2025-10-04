NiziU・MAYAの初の描き下ろし絵本『まっしろなちょうちょ』が2025年12月24日にKADOKAWAより発売される。10月4日（土）より、本作の予約が各書店やネットストアにて開始された。

日韓合同オーディション「Nizi Project」でデビューを果たして以来、NiziUのメンバーとして幅広く活躍を続けるMAYA。このたび彼女が初めて手がける絵本は、一匹のまっしろな蝶が「本当の自分の色」を探し求めて羽ばたく姿を描いた、心温まる成長の物語だ。

デビュー5周年を迎える今年、新たな表現の場として絵本を選んだMAYA。これまでに培った豊かな表現力と、誰に対してもあたたかく寄り添う人柄がページの隅々に息づき、子どもから大人まで幅広い世代の心に響く一冊となっている。今回の作品には、その想いが自然に重ねられ、MAYAならではの感性が詰め込まれている。

本書の発売を記念し、2025年10月4日（土）より東京・大阪・軽井沢の蔦屋書店にてパネル展を開催。MAYAが心を込めて描いた本作のイラストや、制作過程を収めたメイキング映像などが展示される。2026年1月11日（日）にはHMV&BOOKS SHIBUYAにてMAYA本人による絵本のお渡し会を実施予定。加えて、Amazonや楽天ブックスなど指定のネットストアでは予約特典付き限定版を数量限定で販売。

■NiziU MAYAコメント小さい頃から絵を描くことや物語を読むことが大好きだったので、今回このような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！この絵本は「ありのままの自分でいいんだ」と、自分を肯定できるようなストーリーにしたいと思い、制作しました。私自身も以前、答えのない“正解”を探し続けて、本当の自分は何が好きなのか、何が大切なのか分からなくなってしまった時期がありました。そんな時、いつもそばにいてくれるメンバーや家族、友達、そしてファンの皆さんなど、多くの方々が「一番大切なのは自分らしくいること」だと教えてくれました。皆さんにとってこの絵本が、自分らしさを教えてくれる存在になれば嬉しいです。初めての絵本制作で今もドキドキしていますが、皆さんの心に届くような作品になってくれることを願っています。

