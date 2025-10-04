心斎橋PARCOで「マイメロ＆クロミお祝いパーティ」開催へ！ 記念グッズ販売や撮影会を実施
マイメロディ50周年とクロミ20周年を記念した展覧会「MY MELODY▽KUROMI ANNIVERSARY PARTY」が、10月25日（土）〜11月9日（日）の期間、大阪・心斎橋にある心斎橋PARCO14階 PARCO GALLERYで開催される。
【写真】頭巾が入れ替わってる!? 描き下ろし記念グッズ一覧
■キュートな空間が登場
今回開催される「MY MELODY▽KUROMI ANNIVERSARY PARTY」は、マイメロディとクロミのパーティに招待されたような体験ができる、“ふたりのお祝いパーティ”をテーマにした期間限定の展覧会。
入口のゲートをくぐり抜けると、見た目も考え方も性格も、正反対なふたりの個性あふれる部屋が広がっており、その先のパーティ会場は“メロクロ”の大きなバルーンなど多数のフォトスポットが楽しめる空間となっている。
また、本展のために描き下ろされたイラストを使用した記念グッズが登場。頭巾を入れ替えたマイメロディとクロミが描かれた「パーカー」をはじめ、仲良しなふたりをデザインした「キャンバストート」や「ペアマスコット」が並ぶ。
さらに、入場特典としてマイメロディとクロミの「アクリルキーホルダー」がランダムで1つ配布されるほか、「ノベルティカード」がゲットできるSNSキャンペーンも実施。加えて11月9日（日）には、ふたりと写真が撮れる撮影会が行われる予定だ。
なお、本展はPARCO5店舗を巡回するイベント。東京・池袋、北海道・札幌、宮城・仙台、愛知・名古屋での実施を終え、10月25日（土）から心斎橋PARCOで開催される。
※▽はハートが正式表記
【写真】頭巾が入れ替わってる!? 描き下ろし記念グッズ一覧
■キュートな空間が登場
今回開催される「MY MELODY▽KUROMI ANNIVERSARY PARTY」は、マイメロディとクロミのパーティに招待されたような体験ができる、“ふたりのお祝いパーティ”をテーマにした期間限定の展覧会。
また、本展のために描き下ろされたイラストを使用した記念グッズが登場。頭巾を入れ替えたマイメロディとクロミが描かれた「パーカー」をはじめ、仲良しなふたりをデザインした「キャンバストート」や「ペアマスコット」が並ぶ。
さらに、入場特典としてマイメロディとクロミの「アクリルキーホルダー」がランダムで1つ配布されるほか、「ノベルティカード」がゲットできるSNSキャンペーンも実施。加えて11月9日（日）には、ふたりと写真が撮れる撮影会が行われる予定だ。
なお、本展はPARCO5店舗を巡回するイベント。東京・池袋、北海道・札幌、宮城・仙台、愛知・名古屋での実施を終え、10月25日（土）から心斎橋PARCOで開催される。
※▽はハートが正式表記