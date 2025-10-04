◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本３―０ニュージーランド（３日・チリ）

Ｕ―２０日本代表は１次リーグ最終戦でニュージーランドに３―０で快勝し、３連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

チリ戦から先発８人を入れ替えて臨んだ日本は、前半２１分にＭＦ小倉が左足で豪快なミドルシュートを突き刺して先制。後半１９分には途中出場のＦＷ高岡が前線からのプレスでボールを奪うと、エリア内でＭＦ平賀が強烈なシュート。このシュートが相手ＤＦに当たってコースが変わり、オウンゴールで追加点を奪うと、同３７分には中盤での奪取から高岡のパスをエリア内で受けたＭＦ石井が、ワンタッチで切り替えして左足シュートを流し込み、３―０で試合を決めた。

これで日本は３連勝＆３戦連続無失点で１次リーグを首位突破。これまでの最高成績のＭＦ小野伸二ら“黄金世代”が出場した９９年の準優勝でも成しえなかった１次Ｌ全勝突破を決めた。試合後のフラッシュインタビューで船越優蔵監督は「どれも簡単な試合じゃなかったですけど、選手たちがよく頑張ってくれたなと思います」とたたえた。

決勝トーナメントではＣ／Ｄ／Ｅ組のいずれかの３位のチームと８日に対戦する。目標に掲げてきた世界一を懸けた一発勝負に向けて、指揮官も「生きるか死ぬかどっちかなので、次の試合に全てを懸けるという気持ちでしっかりと準備をしたい」と気を引き締めた。