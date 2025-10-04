ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）で注目を集めたタレント・リチが最新ショットを披露した。

４日までにインスタグラムを更新し、「去年から気になってたＱｏｏ１０のコスメフェス『メガコスメランド２０２５』一足お先に遊びに行ってきました」と報告。「今年はなんと５５ブランドが集結！」と興奮気味につづり、「コスメ、スキンケアブランドのほかに辛ラーメンとか美酢のブースもあったし、トークショーとかステージイベントもあってゲームに参加したら現品もゲットできたり（豪華すぎ）時間いっぱい楽しめる空間すぎた。。！！来年もあったら行きたい！！！」と楽しんだようだ。

たくさんの紙袋を手に、会場で撮影した写真をアップ。フォロワーは「かんわいい。お顔見れて嬉しい」「リチさん、久しぶりにお顔を見れて嬉しいです。抜群な透明感のある可愛さは健在ですね」「久々にリチちゃんのお顔見れた！！可愛いいいい！！楽しめたようでよかったです」「美しいです！」「はい天使」と絶賛した。

リチは２０２２年１２月に「水曜日のダウンタウン」で放送された恋愛企画「ＭＯＮＳＴＥＲ Ｌｏｖｅ」を機に、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんと交際を開始。今年１月２２日の放送でクロちゃんがプロポーズした。しかしリチは涙を流しながら「とっくに限界を迎えていた」「クロちゃんは私のことよりも多分自分の方が好き」などと本音を明かし、２年の交際の末、別れることになった。同日にリチは事務所退所を発表した。

この日のコメント欄には「クロちゃんと別れてからもずっと応援してます！」「最近の活動は何してますか？」といった声も寄せられた。