カブス・鈴木誠也「もう最高！夢みたい」ダルとの真剣勝負に感無量 地区シリーズ進出決定



鈴木誠也 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞

ナ・リーグのワイルドカードシリーズ第3戦がシカゴで行われ、カブスがパドレスに3対1で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。

注目を集めたのは、カブスの鈴木誠也外野手（31）。先発のダルビッシュ有から先制の口火を切る二塁打を放ち、勝利に大きく貢献した。

試合後の囲み取材では「もう最高」と満面の笑みを浮かべ、憧れの先輩との真剣勝負について「一生忘れない」と語った。





鈴木誠也 試合後コメント（一問一答）

ーー今の心境は

いや、もう最高です



ーー今回も盛り上がった。チームでできた

そうですね。厳しい展開だったりもしましたけども、こうやって勝ち切れてよかったですし



ーー2度目のシャンパンファイト

何回やっても楽しいんで、また次もできるように頑張りたいなと思います



ーーポストシーズンは楽しんでプレーできているか

いや、もう失うものもないですし、出てるチームもみんな強いんで、もう、お祭りじゃないですけど、もう打った打たない関係なく、とにかくチームが勝つように、はい、いい仕事ができるようにと思ってやっていたので、なんとか勝ち切れてよかったなと思います



----ダルビッシュとの対戦でどういうことを意識して、結果をどう受け止めた

もうコントロールがいいピッチャーなんで、追い込まれたら厳しいっていうのはもうもちろんわかってましたし、とにかくゾーン内に来たらどんどん振ってくっていうような形で行こうと思ってたんで。

で、それがたまたま抜けてきたスライダー、唯一甘いボールでもあったと思うんで。よかったなと思います



----ダルビッシュとこういう舞台で戦った

もう昔から見てる方ですし、僕にとってはすごい偉大な先輩なんで、そういった人とこういう世界で勝負できるっていうのも、夢みたいですし、こういうポストシーズンでまた対戦できるっていうのはすごい特別なことなので、一生忘れないと思います



----まだ続いていく中で、今ご自身の手応えは

もう自分のことどうこうよりも、とにかく勝ちたいっていうことだけなんで、もうそれがたまたま今はいい結果になってますけど、どんどん攻撃的に相手にプレッシャーかけれるようにやっていきたいなと思います



----次のミルウォーキー戦に向けての意気込みを

同地区ですし、ずっと対戦してるチームなんで、素晴らしいチームなのもわかってますし、現にリーグでもすごい強いチームだと思うので、もう失うもないですし、どんどんどんどん攻撃的に行って、また勝ってシャンパンファイトができるように引き続き頑張りたいなと思います





