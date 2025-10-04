ドジャース、トミー・エドマン内野手の妻・クリステンさんが２日（日本時間３日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズで撮影した長男・イーライ君とウィル・スミス捕手の長女・シャーロットちゃんと次女・レイトンちゃんの３ショットをアップした。

今季、ドジャースファンの注目を集めたイーライ君とシャーロットちゃん。スミスの妻・カラさんとクリステンさんが仲良しで、いつも２人で一緒に観戦。さらに遠征先でも一緒に動物園に行く様子が公開されていた。

ワイルドカードシリーズではエドマンが第１戦で右翼へ価値ある一発を放ち、レッズの剛腕・グリーンを降板へと追い込んだ。右足首の負傷を抱えながらも力を発揮。スミスはシーズン中にファウルチップを受けた右手指の回復が遅れているが、３日に行われた前日練習ではライブＢＰの打席に立ち、完全復活へ一歩ずつ前進している。

キアステンさんは２人を「ベースボールバティ」と称しており、野球を通じて仲良くなった２人。ファンも「もうこんなに大きくなったの！？」「見るたびに大きくなって更に表情もお兄ちゃんぽく大人びた表情にもなって可愛いさに豊かさも増して素敵なお写真」「かわいい」「本当に仲良し」と反応していた。