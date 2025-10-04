ルカ・ドンチッチ、レブロン・ジェームズは4日のサンズ戦を欠場…二枚看板の登場はお預け

10月3日（現地時間2日）からスタートしたNBAのプレシーズンゲーム。八村塁も所属するロサンゼルス・レイカーズは、4日午前11時からフェニックス・サンズとの一戦が予定されているなか、チームの二枚看板は体を休めるようだ。

現地メディア『ESPN』によると、司令塔のルカ・ドンチッチは4日のサンズ戦、6日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を欠場する模様。また、チームの顔であるレブロン・ジェームズも臀部の神経痛のため、サンズ戦の欠場が決まっている。

今夏、ドンチッチは「FIBAユーロバスケット2025」でスロベニア代表（FIBAランキング14位）をけん引し、大会期間中の7試合で1試合平均34.7得点8.6リバウンド7.1アシストをマーク。主要3スタッツすべてでチームハイの記録を残し、得点では全選手のなかで首位に立った。

ドンチッチはNBAのシーズン後も代表活動へ長期的に取り組んでいたことから、レイカーズはケガのリスクを考慮。レブロンも併せて、エースがそろい踏みする瞬間は、もう少し待つ必要がありそうだ。

【動画】スロベニアをベスト8まで導いたドンチッチ！