　横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんのアウェー前乗り報告がファンの反響を呼んでいる。

　横浜FCは4日にベスト電器スタジアムで行われるJ1第33節でアビスパ福岡と対戦。三田さんは前日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)を更新し、「福岡上陸!」と写真とともに伝えた。

　チームカラーのトップスにベージュのスカートを合わせ、ウエストをチラ見せしたスタイルで博多駅の前に立つ姿が収められている。

　これにファンから「福岡に女神降臨」「勝ったな!」「これは勝確」「流石すぎる」「ガチ勢」「ファッションスタイルがオシャレで素敵!! そしてかわいい」「ナイスおへそー」などの反応が寄せられた。

　三田さんは女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任した。対戦相手にちなんだ「#三田ちゃんの勝負飯予想」の投稿も毎試合話題となっている。