本物との見分け方も説明…讃岐が所属選手のなりすましアカウントについて注意喚起
カマタマーレ讃岐が3日にクラブ公式X(旧ツイッター/@kamatama_kouhou)を更新し、インスタグラムでFW後藤優介のなりすましアカウントを確認したと報告した。
クラブは「現在Instagramにて #後藤優介 選手のなりすましアカウントを確認しています。後藤選手のSNSアカウントは Instagram→ @ gottu_9.14 のみです。フォロー・返信等しないようにお気を付けください」と注意喚起している。
また、本物との見分け方として「カマタマーレ讃岐に所属する選手のXアカウント・Instagramアカウントはすべてカマタマーレ讃岐公式アカウントがフォローしております。していないアカウントは選手公式ではありません。ご注意いただきますようお願いいたします」と説明した。
