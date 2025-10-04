対馬海峡から連なる非常に活発な雨雲が、今朝から下関市北部や長門市方面中心に流れ込んでいます。下関市豊北方面中心に地盤の緩みが急速に進み、下関市には、4日(土)午前9時30分に土砂災害警戒情報が発表されました。

4日(土)午前10時時点で、下関市豊北方面中心に土砂災害のほか、洪水の危険度が高まっている所もあります。引き続き、対馬海峡方面には非常に活発な雨雲が連なっていて、このあと午後にかけて西部北部中心に雷を伴う非常に激しい雨で、いっそう大雨に伴う災害の危険が高まるおそれがあります。





下関地方気象台は、大雨と落雷及び突風に関する山口県気象情報を発表し、西部と北部では、4日(土)夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒、低い土地の浸水や河川の増水に注意を呼び掛けています。以下、気象台発表の気象情報の詳細です。［気象概況］九州北部地方では、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、山口県では、4日昼過ぎにかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、4日夜のはじめ頃にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがあります。［雨の予想］4日に予想される1時間降水量は多い所で、西部 50ミリ中部 30ミリ東部 20ミリ北部 50ミリ4日12時から5日12時までに予想される24時間降水量は多い所で、西部 100ミリ中部50ミリ東部30ミリ北部 100ミリ［防災事項］土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。［補足事項］今後発表する警報、注意報、気象情報などに留意してください。土砂災害や浸水害、洪水災害のキキクル（危険度分布）に関しては、「気象庁ホームページ」などを確認してください。