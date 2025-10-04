●10月 6日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<421A> ムービン・ストラテジック　東証グロース　　　サービス業　　
　　　　 ・キャリア　　　　　　　
　【事業内容】
　　有料職業紹介事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年12月期　　 2387　　　　 861　　　　 864　　　　 575　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し197万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し30万3700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2080円

　【調達資金の使途】キャリアアドバイザーなどの採用費・人件費。

●10月 7日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<418A> ウリドキ　　　　　　　　　名証ネクスト　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　リユース品買い取りマッチングサイト「ウリドキ」およびリユース
　　記事特化ウェブメディア「ウリドキプラス」の運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年11月期　　　598　　　　　48　　　　　50　　　　　64　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】Ｊトラストグローバル証券

　【公募・売り出し】
　　公募3万株、売り出し33万2400株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1200円

　【調達資金の使途】リスティング広告などのウェブ広告宣伝費用。

●10月 8日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　
　<428A> サイプレス・ホールディングス　東証スタンダード　小売業　　
　【事業内容】
　　飲食事業を営むグループ会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2024年 8月期　　10256　　　　 444　　　　 298　　　　 169　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し351万8800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し52万7800株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　710円

　【調達資金の使途】－


