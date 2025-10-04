来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ムービン、ウリドキ、サイプレス 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ムービン、ウリドキ、サイプレス



●10月 6日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<421A> ムービン・ストラテジック 東証グロース サービス業

・キャリア

【事業内容】

有料職業紹介事業



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年12月期 2387 861 864 575 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募5万株、売り出し197万5000株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し30万3700株を実施する。

【公募・売り出し価格】 2080円



【調達資金の使途】キャリアアドバイザーなどの採用費・人件費。



●10月 7日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<418A> ウリドキ 名証ネクスト 情報・通信業

【事業内容】

リユース品買い取りマッチングサイト「ウリドキ」およびリユース

記事特化ウェブメディア「ウリドキプラス」の運営



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年11月期 598 48 50 64 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】Ｊトラストグローバル証券



【公募・売り出し】

公募3万株、売り出し33万2400株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し5万株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1200円



【調達資金の使途】リスティング広告などのウェブ広告宣伝費用。



●10月 8日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<428A> サイプレス・ホールディングス 東証スタンダード 小売業

【事業内容】

飲食事業を営むグループ会社の経営管理およびこれに付帯する一切の業務



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2024年 8月期 10256 444 298 169 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

売り出し351万8800株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し52万7800株を実施する。

【公募・売り出し価格】 710円



【調達資金の使途】－





