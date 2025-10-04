orange pekoeが、来年2026年開催のコンサートをもってorange pekoeとしての活動を満了することを発表した。

発表が行われたのは、10月3日（金）に高崎芸術劇場スタジオシアターで行われた＜高崎音楽祭＞のステージ上にて。

またこの発表により、11年ぶりとなる予定だったオリジナルアルバム用に録音中の新曲も収めたオールタイムベスト盤を12月3日にリリースすることとなった。本作はメンバーのナガシマトモコと藤本一馬の二人の選曲によるレーベルを跨ぎ活動を総括した内容のものになる予定だ。

今後のライブ及びCD内容についてはオフィシャルサイトで順次発表予定。この発表に伴い、メンバーコメントも以下に寄せられている。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

これまで応援してきてくださった皆様、お世話になった皆様へ

この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしました。

突然のお知らせになりますが、二人のなかではゆっくりと考えて、やり切った想いと共にこの決断に至りました。

これまでみなさまと過ごした時間は宝物です。それを胸に、それぞれのソロ活動として音楽の旅をこれからも続けていきたいと思っております。

近年取り組んでいた新曲はアルバムへとは至りませんでしたが、2曲に集約し、これまでの楽曲と共にベスト盤に収録されています。

そして、詳しい想いは、アルバムのブックレットの中にメッセージを寄せていますので、そちらを読んでいただけたらうれしいです。

25年間の応援、本当に、ほんとうにありがとうございました！！！

orange pekoe

◆ ◆ ◆

『orange pekoe All Time Best 2001-2025 春夏秋冬、日々詠歌』

