あすフィリーズとの地区シリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が3日（日本時間4日）、米フィラデルフィアで会見。4日（同5日）から始まるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に向けて心境を語った。敵地で先発のマウンドに上がるが、フィリーズの地元記者は大谷が話したある内容に注目していた。

大谷は会見で、敵地フィラデルフィアの印象について「野球に対して熱量が高いですし、球場の盛り上がりも他の球場に比べて素晴らしい熱量があると感じますね」と語り、続けて「あとはチーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと、毎回思っています」と話した。

質問したのは米フィラデルフィアの地元ニュースサイト「6abc アクション・ニュース」でレポーターなどを務めるジェイソン・デュマ氏のようで、自身のXで「私は、ショウヘイ・オオタニにフィリーのファンについて知っていることと、土曜日の環境がどういうものになるか期待していることを尋ねた」と報告。さらに「この男は投球することよりも、チーズステーキを食べることにワクワクしているのかもしれない」と記した。

これには敵地の米ファンからも「一単語だけ分かったぞ、チーズステーキ!!」「いい答えだ」「チーズステーキをあげろ！」「彼がチーズステーキって言っているのを聞くのは最高だ（爆笑）」「オオタニ、チーズステーキを堪能してね！」「英語の質問を完全に理解しているじゃないか」「いや、俺もそうだよ！」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）