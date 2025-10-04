国民スポーツ大会陸上第2日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は4日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第2日が行われ、少年男子A100メートル予選に高校日本記録保持者で東京世界陸上代表・清水空跳（石川・星稜高2年）が出場し、10秒61（向かい風1.1メートル）の組1着で準決勝進出を決めた。

この日は朝から強い雨が降り、さらに向かい風という悪コンディション。そんな中でも清水は大外9レーンから力強い走りで10秒61の組1着で駆け、午後に行われる準決勝に順当に駒を進めた。レース後は「気温が低くて雨の中でのレースなので、少し動きが小さくなって思い通りに走ることはできなかったけど、まず1本目なのでしっかりと修正したい」と話した。

準決勝へ調子は上げられそうかと問われると「上げます」と断言。「今日の準決勝は気温は変わらず、天候も雨だと思う。タイムを狙いすぎず、足の負担を減らして明日の決勝に繋げたい」と冷静にプランを明かした。

7月のインターハイで「10秒00」の高校日本新記録を樹立して優勝し、一躍、陸上界注目の的になった16歳。9月の東京世界陸上もリレーメンバーに選出されたが、4×100メートルリレーの予選、決勝ともに出番はなかった。

大会後は息つく間もなく、U20東アジア選手権（香港）に出場。27日に男子100メートル決勝を走り10秒30（追い風0.2メートル）をマークして銀メダルだったが、帰国を挟み、すぐさま滋賀に乗り込んでくる強行軍だった。

前戦から中5日で出場した前日の成年少年男子共通4×100メートルリレーは石川の1走を務め、予選敗退となったものの、8レーンを走った同じく東京世界陸上代表・小池祐貴（北海道）と先頭争いを演じてバトンを渡した。

リレーのレース後は「ずっと遠征で疲れている中で最後のレース。しっかり仕上げて良いところを見せたい。（筋肉などの）張り感はない。（タイムを）狙っていこうかなと。（10秒）0台をもう一度見たい」と意気込み、100メートル予選を迎えていた。



（THE ANSWER編集部）