お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまが３日放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演した。

ゲストのテレビプロデューサーの佐久間宣行氏がくるまに対して「本当はもうテレビでやりたいことはないでしょ」と質問。続けて「今もテレビに出ているのは義務感とかＭ―１王者としての責務でやってると思う」との考察した。

それに対してくるまは「やりたくないとは言ってはないけど、やりたいこともないのが現状ですね。でも、それは１年目からですよ」と回答した。

佐久間氏が再び「くるまが向いてないと言ってるのは昔からある芸能界。テレビというメディアの中でくるまが価値観を創出することができるけど、それはテレビ以外の方がうまくやれそう？」と質問。

くるまは「うまくやれそうというか。ＹｏｕＴｕｂｅ、サブスクの時代が来ましたとなってもテレビに出たい芸人はいっぱいいる。みんなが頑張っている姿を見ると『ここは任せよう』という気持ちになる。俺は補完したいだけ。最近気づいたんだけど俺の根本の欲求。自粛中に最終的たどり着いたのは補完。補いたいだけで主観は全くなくて」と語った。

くるまは過去にオンラインカジノをしていたことを認め謝罪し、芸能活動を自粛していた。