ÌÚÂ¼Ã£À®¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡õÆüÍË·à¾ì¤ÈÌö¿ÊÂ³¤¯¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤½éÄ©Àï¤«¤é5Ç¯¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤È¤Ï¡©
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤Ìä¤ï¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¶áÇ¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î³èÌö¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ã£À®¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯Ëë¤ò³«¤±¤ëÉñÂæ¡Ø¶¸¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ±ýÀ¸¤ò¤È¤°¡ÁÀÎ¡¢ËÍÃ£¤Ï°¦¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤à¡£·Î¸Å¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÌÚÂ¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢30Âå¤ò·Þ¤¨ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëº£¤Î¿´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼Ã£À®¡¢30ÂåÂç¿Í¤ÎÃË¤Î¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ª»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¶¸¿Í¡×¤¬¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·àºî²È¡¦À¶¿åË®É×¤¬¡¢1969Ç¯¤Ë°ÂÉô¸øË¼¤Î¿äÁ¦¤ÇÇÐÍ¥ºÂ¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ë¾«²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿ÃË½÷¤¬ËÂ¤°¡È²ÈÂ²¥²¡¼¥à¡É¤òÉÁ¤¯¡£Âè30²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ðÍÕ²ì·Ã¤¬±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢½÷¼ç¿Í¤Î¥Ò¥â¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Èà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡¦½Ð¤òÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ë²¬ËÜÎè¡¢¼ò°æÂçÀ®¡¢°ËÀª»ÖËà¡¢ËÙÉô·½Î¼¡¢µÌ²ÖÍü¤éÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¤Î¾ÈÌÀ¤¬ÍÅ¤·¤²¤Ë¸÷¤ë¾«²È¡£Âç³Ø¶µ¼ø¤ÈÌ¾¾è¤ë½éÏ·¤ÎÃË¡ÖÁ±°ìÏº¡×¤Ï¤³¤³¤Î½÷¼ç¿Í¡Ö¤Ï¤Ê¡×¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀÄÇ¯¡Ö½Ð¡×¤Ï½÷¼ç¿Í¤Î¥Ò¥â¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÍ¥¤·¤µ¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾«²È¤Ë¤Ï¼ã¤¤¾«ÉØ¡Ö°¦»Ò¡×¤â¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ë¼ã¤¤ÃË¡Ö·ÉÆó¡×¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÈà¤é5¿Í¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤³¤³¤¬°ì¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ò»Ï¤á¤ë¡£½éÏ·¤ÎÃË¤¬Éã¿Æ¡¢½÷¼ç¿Í¤¬Êì¿Æ¡¢¥Ò¥â¤ÎÀÄÇ¯¤¬Ä¹ÃË¡¢¼ã¤¤¾«ÉØ¤¬Ä¹½÷¡¢¤½¤Î¼ã¤¤µÒ¤ÎÃË¤¬¼¡ÃË¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î²ÈÂ²¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡Ä¡£
¡½¡½ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§À¶¿åË®É×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤é¤º¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇË²õÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤³¤ò¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¶¸¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¶¸¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ö¶¸¿Í¤Ç¤µ¤¨¤â±ýÀ¸¤ò¤È¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡× ¡ÊÃí¡§¿ÆóÂ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÁ±¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ±ýÀ¸¤ò¤È¤°¡¢¤¤¤ï¤ó¤ä°¿Í¤ò¤ä¡×¤È¤¢¤ë¡Ë¡£²¿¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¸¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¸«¤Æ¤â²¿¤ò¤É¤¦ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¶¸¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¤É¤ó¤É¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë½Ð¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§Ã¼Åª¤ËÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1939Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÀïÁ°¤ÈÀï¸å¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ç¡¢¿Æ¤¬Âç³Ø¤Î¶µ¼ø¡£¿Æ¤ÏÀïÁ°¤Î¶µ°é¤òÂ³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ»ÆÁ¶µ°é¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½³ØÀ¸±¿Æ°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£
¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊÅÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½½Ð¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¤¦¡¼¤ó¡£ËÍ¤Ïº£¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¥¬¥¿¥¬¥¿¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£½Ð¤»¤ë100¡ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ä¡£
·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤è¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤òºîÉÊ¤ÎÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢»É¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£½Ð¤â30ºÐ¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ·Î¸Å¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÌÚÂ¼¡§¤â¤¦»Ò¤É¤â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤Í¡£¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²êÀ¸¤¨¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤¢¤ëÃæ¡¢¤³¤Î¾«²È¤ÎÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢ÊÄº¿Åª¤ÊÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÊÑ²½¤òµá¤á¤Æ³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÊ³¤¤Î©¤Ä¡¢½Ð¤ÎÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾å±é·èÄê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¬²¿ÅÙ¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡§¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤Ë¡È¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¬¥à¥·¥ã¥é¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¾¡Éé¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÇ¾¤ß¤½¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç»È¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¾å¤ò¹¤¯¤½¤·¤Æ¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤¯»ý¤È¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤ÎÎÏ¤Î»È¤¤Êý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢½Ð¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¾å¼ê¤¤¤³¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾¯¿Í¿ô¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Çºî¤ê¾å¤²¤ëÃ£À®´¶¤¬¹¥¤
¡½¡½¤ª·Î¸Å¤¬¿Ê¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌò¤ËÌ¿¤ò¿á¤¤³¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ëÊ¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤É½¸½¤â¤¹¤´¤¯Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±é½Ð¤Î°ðÍÕ¤µ¤ó¤È¤Ï½é´é¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡§¤¹¤´¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È°ìÊâ¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Î¸Å¾ì¤Î´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Ï6¿Í¤È¤¤¤¦¾¯¿Í¿ô¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤Ë²¿¤«¤òºî¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ðÍÕ¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¾ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤ëÉñÂæ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Ã£À®´¶¤äÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤½éÄ©Àï¤«¤é5Ç¯¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤
¡½¡½¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤ÈÉñÂæ¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§±ÇÁü¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤«¤Ê¤êÉ¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î²¿ÉÃ´Ö¤Ë¡¢°ì½Ö¤Ç¤â´ñÀ×¤òÀ¸¤ó¤À¤ê¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ²¿¤«»×¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤¬¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤³¤Ë·ü¤±¤ë²¿¤«°ì½Ö¤Î»×¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇÝ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤â¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Ç°ì²ó¤Ç¤â´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¢¤È±ÇÁü¤Ï¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÍ¾Çò¤¬¤Ê¤¤¡£ÉñÂæ¤Ï¼«Ê¬¤Ç´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â±ÇÁü¤ÈÉñÂæ¤ÇÊ¬¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±ÇÁü¤Ï±ÇÁü¡¢ÉñÂæ¤ÏÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¼Çµï¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Î£±¤Ä¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤½¤³¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥×¥ì¥¤¤Ë½éÄ©Àï¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬5Ç¯Á°¡£¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î5Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ì¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§ºÇ½é¤ÏÌµ²»¤ÎÃæ¤Ç¼Çµï¤¹¤ë¤³¤È¤Î¶²ÉÝ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È±ÇÁü¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿å¤â¼ÂÊª¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤³¤í¤Ï¡¢ÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤³¤³¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÁÏºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤ª¼Çµï¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦È¯¸«¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿å¤Ï¼ÂÊª¤¬¤¢¤ë¤«¤éºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡£¤¸¤ã¤¢°û¤ßÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¥ã¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈà¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¿å¤Î°û¤ßÊý¤ä²¿¤«¤Î»ÅÊý¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëºî¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤É¤³¤«¤Ç»×¤¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§¤ª¤½¤é¤¯¼ç±é¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Ç¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤«¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¡ÖÍê¤à¤¾¡×¤Èë§¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»þ¤ËÊ³¤¤Î©¤Ä¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£µÕ¶¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃË¤Î»Ò¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥í¡¼ÂÎ¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬È´¤±¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£Ç¯32ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤¹¡£30Âå¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÚÂ¼¡§ÆÃ¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤È¤«ÊÝ¤Æ¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÈà¤ËÍê¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ø¶¸¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ±ýÀ¸¤ò¤È¤°¡Ù¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼¡§¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ä¡Ä¤ª¤â¤í¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼«¿®¤¢¤ê¡ª¤È¡£
ÌÚÂ¼¡§¼«¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÉñÂæ¡¢´Ñ¤ËÍè¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤éÍ§Ã£¤òÍ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖÃ£À®¡¢´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¡Ö¤¢¤¢¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ª¼Çµï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡¢¸Æ¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ª¼Çµï¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤òºî¤ê½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§º´Æ£ÂëÈô¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡ÉñÂæ¡Ø¶¸¿Í¤Ê¤ª¤â¤Æ±ýÀ¸¤ò¤È¤°¡ÁÀÎ¡¢ËÍÃ£¤Ï°¦¤·¤¿¡Á¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¡¦IMM THEATER¤Ë¤Æ10·î11Æü¡Á18Æü¾å±é¡£
