『ウルトラマンオメガ』、新キャストに山本未來が発表 『ウルトラマンギンガS』以来の出演に「“人間”を演じれるのか！」
放送中の特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』（テレ東系列／毎週土曜あさ9時）より、新たなメインキャストとして山本未來の出演が発表に。新キービジュアルや前半ダイジェストPVなども公開された。
【写真】新たなアーマーを纏うオメガがカッコいい！ 『ウルトラマンオメガ』新キービジュアル
記憶を失い地球に落ちてきた新ヒーロー・オオキダソラト（近藤頌利）／ウルトラマンオメガの活躍を描く本作の物語はいよいよ後半戦へ突入。後半からは新たなメインキャストとして、山本未來が演じる「怪特隊」の天才科学者・ウタ サユキが加わる。
ウタ サユキは、生物学と工学の博士号を持ち、アユム（工藤綾乃）が師と仰ぐ豪快な女性。外国の名門大学を首席で卒業し、科学者として研究を続けるなか、怪獣災害に見舞われた故郷・日本の力になろうと帰国。アドバイザーとして「怪特隊」に参加。地位や名誉には興味がなく、『おもしろいか、つまらないか』だけを基準に、やりたいことは損得勘定抜きにどんなことでもやる。楽しんだ上で、人々の役に立てるのならそれが一番…と言う信条の持ち主だ。
山本のシリーズ出演は、『ウルトラマンギンガS』（2014年）の地底世界ビクトリアンの「キサラ女王」以来となり「ウルトラマンシリーズに別役で再登場できるの？と、驚くと共に、また呼んで頂けた事を非常に光栄に思います。オファーを頂いた際に、前回は『地底の女王』役でしたが、今回はサイエンティストである『人間』を演じれるのか！と興味を抱きました笑」とコメントしている。
『ウルトラマンオメガ』は、テレ東系列にて毎週土曜あさ9時放送。
※山本未來のコメント全文は以下の通り。
＜山本未來コメント＞
■山本未來／ウタ サユキ役
ウルトラマンシリーズに別役で再登場できるの？と、驚くと共に、また呼んで頂けた事を非常に光栄に思います。オファーを頂いた際に、前回は『地底の女王』役でしたが、今回はサイエンティストである『人間』を演じれるのか！と興味を抱きました笑
ウタ サユキは名誉には興味がなく、「おもしろいか、つまらないか」だけを基準に、やりたいことはどんなことでもやる。楽しんだ上で、人々の役に立てるのならそれが１番…と言う信条の持ち主。私自身、普段はクールな役柄や内面に複雑さを含んだ役を演じる事が多いのですが、今回は演じる怪獣特別対策隊の天才科学者という、いかにも奇才！なイメージから豪快にはみ出し、子供やファミリー向けに、朝から明るく突き抜けたキャラクターをお茶の間へお届けしたいと思いながら演じるようにしました。
笑いあり、予測不可能なキャラクターでレギュラーメンバーを台風の目に巻き込んでいく姿、毎週楽しんでいただけたら嬉しいです！
