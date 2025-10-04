試着 → 想像以上だった！【ユニクロ】マニアがイロチ買い！「優秀トップス」

そろそろ秋コーデが本格始動だけど、【ユニクロ】でどんなアイテムを買えばいい？ 迷っているなら、週5でユニクロを着るライターにまかせて！ 今回は、買ってリアルに良かった「優秀トップス」をレポート。3色イロチ買いしたシャツや、試着して想像以上だったスウェットなど、とっておきのアイテムをセレクトしました。秋の一軍トップスとして即活躍しそうな優れものばかりなので、ぜひお見逃しなく。

3色買った！ どんなボトムスとも合わせやすいシンプルシャツ

【ユニクロ】「オックスフォードシャツ /ストライプ」\3,990（税込）

前モデルからずっと愛用しているオックスフォードシャツ。無地と柄、計3色持っているほどお気に入りです！ どんなボトムスともバランス良くきまるショート丈、やや光沢があり上質感のある生地感も魅力。裾にさりげなく刺繍された【JW ANDERSON（ジェイダブリュー アンダーソン）】のロゴもポイント。体のラインを拾いにくいボックスシルエットで、体型カバーしつつオシャレ見えも叶えてくれそうな一枚です。

最旬のポロセーターはマストでチェック

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

今季もプレッピーファッションの流行は継続。一点投入でコーデが新鮮になるポロセーターは、マストでゲットしておいて。襟付きデザインできちんと見えしつつ、ニットの風合いで柔らかい雰囲気もプラスできるのが魅力。極細メリノウールを100%使用しているため、チクチク感もなく滑らかな着心地です。しかもニットなのに洗濯機でお手入れ可能。何度も洗濯していますが毛玉ができにくく、これからもガンガンヘビロテする予定です！

一度試着してみて！ シルエット抜群のスウェット

【ユニクロ】「スウェットクロップドシャツ」\2,990（税込）

毎シーズンユニクロのスウェットをチェックしていますが、今季は特にシルエットが抜群でした！ 試着してびっくり。短めの着丈とリラックス感のあるラグランスリーブがポイントになり、シンプルながらもサマ見え。一枚で着るのはもちろん、中にロンTを仕込んでもベストなバランスに仕上がります。ガシッとした質感ではなくふんわりした生地感なので、カジュアルになりすぎないスウェットを探している人にもおすすめ。

今の時期手放せない！ 着心地滑らかなゆるっとロンT

【ユニクロ】「エアリズムコットンクルーネックTシャツ」\1,990（税込）

公式オンラインストアのレビュー6,000件超え、評価★4.5の実績を誇るロンT。男女兼用で着られるゆるっとしたシルエットながらも、クリーンな素材感で部屋着見えしにくいところがお気に入り。見た目はコットンですが、接触冷感機能付きのエアリズム素材というのも嬉しいポイント。まだまだ汗をかきやすい今の時期に、大活躍する機能性Tシャツです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子