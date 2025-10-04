お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）の妻・まさみさん（41）が2日、ブログを更新。7歳の次男が全身麻酔で手術を受けることを明かした。

2015年12月に遠藤と結婚し、9歳の長男・空楽くん、7歳の次男・歌楽くんと2人の息子を育てているまさみさん。ブログでは、長男の誕生日をお祝いした際の家族ショットや韓国旅行の様子など、家族との日常を発信してきた。

2025年8月3日の投稿では、歯科医院で次男の歌楽くんに腫瘍ができていると診断されたことを報告。「『腫瘍ができているので大学病院で専門の先生に診てもらった方がいいです』って言われて、、、腫瘍!? 父ががんだったから腫瘍という言葉には敏感で一気に怖くなった。心配すぎる…」とつづった。

約2カ月後の10月2日の投稿では、大学病院での診察結果を明かしている。

全身麻酔で手術を受ける7歳次男

「前歯の裏側に硬いできものがあってレントゲンなど色々検査してもらい、結果的に過剰歯と呼ばれる歯でした。腫瘍じゃなくてよかったぁぁぁ。経過観察の場合が多いみたいですが、次男君の場合前歯の裏側にあって、他の永久歯の萌出を阻害したり歯並び全体にまで影響が及んだりするみたいで抜歯の手術を受けることになりました。手術決定」

「私的には局所麻酔でやってもらおうと思っていたのですが、歯茎の内側を切開して縫わないといけないと先生から説明された次男君は、『全身麻酔でやる！』と即答してました」と報告した。

まさみさんの投稿にファンからは、「腫瘍じゃなくてよかったけれど、手術も怖くて心配ですね」「麻酔と聞くと親も緊張しますよね。次男くん、がんばれー！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）