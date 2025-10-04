世界の頂へ、圧巻３連勝！ 決勝Tに向け船越優蔵監督が闘志を燃やす「生きるか死ぬか。次の試合にすべてをかける」【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で快勝を収めた。
立ち上がりから積極的に攻撃に出た日本は、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制すると、後半も攻勢を緩めず。64分に相手のオウンゴールで追加点を奪い、82分には途中出場の石井久継が冷静にネットを揺らし、３連勝でグループステージ首位突破を決めた。
試合後、船越監督はフラッシュインタビューで「どれも簡単な試合ではなかったですけど、選手たちがよく頑張ってくれたなと思っています」と選手たちを称えた。
次は一発勝負のノックアウトステージ。指揮官はこう意気込んだ。
「生きるか死ぬかどっちかなので、次の試合にすべてをかけるという気持ちでしっかりと準備したいと思います」
続けて、ファンに向けては、「このスタジアムでもチリの方も巻き込んで日本を応援してくれているのは、本当に嬉しい。次も期待にそえるように頑張るので応援よろしくお願いします」と呼び掛けた。
若き日本代表はこの勢いのまま、世界一の頂へと突き進めるか。重要な戦いが続く。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
