U-20日本代表、W杯グループステージ全勝突破！法政大の小倉幸成がスーパーミドル！

チリで開催中のU-20ワールドカップ。

U-20日本代表は3日にニュージーランドとのグループステージ最終節を戦った。

日本はすでに2連勝で決勝トーナメント進出を決めており、この日はメンバーを入れ替えた。スタメンは、この通り。

荒木琉偉

小杉啓太

市原吏音

小倉幸成

神田奏真

横山夢樹

塩川桜道

森壮一朗

中川育

石渡ネルソン

平賀大空

GKはピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾ではなく、17歳の荒木を起用した。

日本は前半22分にMF小倉幸成（法政大学）が左足から放った圧巻のミドルシュートで先制。

荒木の好セーブでピンチを阻止すると、後半には相手のオウンゴール、そして、石井久継（湘南ベルマーレ）が鋭いフェイントから追加点を奪った。

シュート18本（枠内10本）を放った日本が3-0の勝利を収めている。

日本はエジプトと開催国チリにもいずれも2-0で勝利しており、グループステージは3試合全勝。7得点・無失点という強さを見せつける結果となった。

20歳の小倉は、現地入りしてから、自らのコンディションはよくなかったが、辛抱強くやった結果としつつ、これからは全部勝つだけと試合後のインタビューでコメント。

そして、船越優蔵監督は、どの試合も簡単ではなかったが、選手たちが頑張ってくれたとしつつ、決勝トーナメントは、生きるか死ぬかのどちらかなので、次の試合にすべてを賭すと述べていた。また、現地まで駆け付けてくれた日本サポーターだけでなく、地元チリのファンにも応援してもらえるのは嬉しいとも。

U-20W杯で「10番」を背負った日本の天才10名

日本の決勝トーナメント1回戦は8日に行われる。