「日本がまたもや力強い試合運び」圧巻の３戦７発、無失点！ FIFA公式も称賛「グループAの首位を堂々と確定させた」【U-20W杯】
３戦７発、無失点。チリで開催中のU-20ワールドカップを戦う日本が、圧倒的な強さを誇示している。
船越優蔵監督が率いるチームは、グループステージを３連勝でフィニッシュ。エジプトに２−０、開催国のチリにも２−０。最後のニュージーランドは３−０。堂々の首位通過を決めた。
FIFA（国際サッカー連盟）の公式Xが、ニュージーランド戦の結果を速報。チーム３点目を決めた石井久継と、それをアシストした高岡伶颯の写真を添え、「日本がまたもや力強い試合運びを見せ、グループAの首位を堂々と確定させた」と綴る。
目標の世界一へ――。決勝ラウンドの戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
