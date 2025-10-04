チョコレート専門店のアフタヌーンティー5選。上質なチョコレートと秋の味覚を贅沢に楽しむスイーツ＆セイボリーがずらり
◆チョコレート専門店のアフタヌーンティー5選。上質なチョコレートと秋の味覚を贅沢に楽しむスイーツ＆セイボリーがずらり
画像：ル・ショコラ・アラン・デュカス東京工房
GODIVAやMinimalなど、有名ブランドが手掛ける上質なチョコレートがアフタヌーンティーで楽しめるプランをご紹介。チョコレートの食べ比べや、和栗×チョコレートの贅沢なパフェなど、こだわりのチョコレートそのものはもちろん、季節食材との組み合わせが味わえるのもアフタヌーンティーならでは。チョコレートが好きなパートナーや友人とのお出かけや、自分へのご褒美にぜひ訪れてみて。
◆GODIVA cafe Hibiya（日比谷）
ゴディバのチョコレートをさまざまなスイーツで堪能。特別感あふれるアフタヌーンティー
日比谷駅直結の東宝日比谷プロムナードビル2階に佇む「GODIVA cafe Hibiya」。広々としたおしゃれ空間にて楽しめる「季節のアフタヌーンティーセット」は必見。
ゴディバの魅力が詰まったアフタヌーンティーは、こだわりのカカオとチョコレートを存分に楽しめるよう季節に合わせてさまざまに用意。マカロンやチョコレートスモア、タルトなどのスイーツに、3種類のカナッペ、さらに粒チョコレートなど、こだわりたっぷりの特別な品々に気分も高まること間違いなし。コーヒー、紅茶、ハーブティーから選べるカフェが1人2杯も付いているうえに、10種類の色から好きな色のリボンが選べるのもうれしいポイント。
ゴディバのチョコレートを満喫する豪華アフタヌーンティーをお楽しみに。
【季節のアフタヌーンティーセット★お好きなリボンを選択】+ドリンク2杯
店舗名：GODIVA cafe Hibiya
住所：東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル 2F
提供期間：通年
料金：5,800円
※税・サ込
メニュー
■上段
・カカオフルーツとエディブルフラワーのソーダゼリー
・モンブランチョコレートシェル
・マカロン チョコレートディップ（レモン、バニラ、ラズベリー）
■中段
・チョコレートスモア
・ティラミスカヌレ
・オレンジとチョコレートのワッフル
・マンゴーとカカオフルーツのタルト
・抹茶とホワイトチョコレートのタルト
■下段
・カナッペ サーモンとサワークリーム
・カナッペ パストラミとグリーンマスタード
・カナッペ カポナータ
◆ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房（三越前）
「ル・ショコラ・アラン・デュカス」流にアレンジしたフランス伝統菓子のスイーツが揃うアフタヌーンティー
モダンさと格式が調和した上質な空間が広がる「ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房」では、ショコラ工房を眺めながらいただく「秋冬のアフタヌーンティー」をお届け。
9月にスタートしたアフタヌーンティーでは、フランスの伝統菓子を独自の世界観で表現したスイーツが贅沢にラインナップ。ブリオッシュ生地にショコラクリームをたっぷり挟んで華やかに仕上げられた南仏の伝統菓子「トロぺジェンヌ」や、ショコラのパイ生地に爽やかなレモンとショコラのクリームを詰めて焼きあげたリヨン発祥の「ビション」など、ショコラを贅沢に取り入れつつ、フランス伝統菓子を「ル・ショコラ・アラン・デュカス」流にアレンジしたスイーツが勢揃いする。さらに、2種のショコラ風味のシューを重ねた「ルリジューズ」も登場するので注目してみて。
モダンな食器で提供される芸術的なショコラスイーツはどれも絶品。美しく華やかな雰囲気の中、上質なティータイムを。
【秋冬のアフタヌーンティー】ショコラ尽くしのアフタヌーンティ+カフェフリーフロー（平日限定）
店舗名：ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房
住所：東京都中央区日本橋本町1-1-1
提供期間：〜2026/2/25（水）
料金：5,900円
※税・サ込
メニュー
・Bichon chocolat citron／ビション・ショコラ・シトロン
・Tropezienne chocolat／トロぺジェンヌ・ショコラ
・Biscuit frais marron et chocolat／ビスキュイ・フレ・マロン＆ショコラ
・Gateau au fromage chocolat framboise／ガトー・オ・フロマージュ・ショコラ・フランボワーズ
・Religieuse chocolat et praline／ルリジューズ・ショコラ＆プラリネ
・Carre pur beurre chocolat et praline／カレ・ピュール・ブール・ショコラ＆プラリネ
・Coupe glacee chocolat et pamplemousse／クープ・グラッセ・ショコラ＆パンプルムース
・Creme brulee chocolat cafe／クレームブリュレ・ショコラ・カフェ
・Assortiment de chocolats／アソルティモン・ド・ショコラ
※当日のメニュー内容の変更並びにプレート追加は承っておりません。予めご了承ください
◆Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ（神谷町）
和栗×チョコレートの贅沢なパフェやチョコレート食べ比べなど秋メニューが勢揃い
麻布台ヒルズ内、新しいチョコレートのおいしさが楽しめる日本発のチョコレート専門店「Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ」からは、秋の味覚を楽しむ「Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.7」が登場。
茨城・笠間の香り高い和栗と濃厚なチョコレートが重なり合うスペシャルデザート「和栗のモンブラングラスパフェ」をはじめ、カカオを単体でも楽しめる6種の食べ比べプレートや、色とりどりのチョコレートスイーツにセイボリーまで、上品に仕立てられたアイテムがずらりとお目見え。さらに、「ダージリン シーヨック茶園DJ-83 2024年セカンドフラッシュ」の紅茶などのドリンクもセットに。
洗練された店内でいただく秋ならではのチョコレートアフタヌーンティーは、きっと思い出に残るひとときを彩ってくれるはず。
Minimal チョコレートアフタヌーンティー vol.7+セットドリンク（10〜11月限定）
店舗名：Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ
住所：東京都港区虎ノ門5丁目8-1 麻布台ヒルズガーデンプラザA 2F
提供期間：〜2025/11/30（日）
料金：7,900円
※税・サ込
メニュー
・スペシャルデザート：和栗のモンブラングラスパフェ
・6種のチョコレート／カカオ食べ比べ
■1段目：チョコレートスイーツ
・和栗モンブランの生ガトーショコラ
・フランボワーズのタルト
・サンマルク
■2段目：チョコレートスイーツ
・ブラックベリーソルベ
・カカオニブスナック
・チョコレートマドレーヌ
■3段目：セイボリー
・チョコレートタコス
・カカオニブハニートースト
・カカオニブサラダ
◆Madame Delluc 有明ガーデン店（有明テニスの森）
気軽に楽しめるプチアフタヌーンティーで、秋の味わいやチョコレートスイーツを堪能
ベルギーの老舗ショコラトリーの味を味わえる「Madame Delluc 有明ガーデン店」より登場するのは、秋を感じさせるスイーツとセイボリーを詰め込んだ「ちいさな秋のプチアフタヌーンティー」。
ショコラティエが手がけるショコラや「マダムドリュックのパウンドケーキ」などのスイーツに加え、「紫芋のスープ」、「マッシュポテト」、「かぼちゃのテリーヌ」など秋の味覚を堪能するセイボリーも用意。お手軽な価格で楽しめるこの小さなアフタヌーンティーは、ランチの後に楽しむのにもおすすめなのでチェックしてみて。
お好みで選べるドリンクとともに、秋感じるプチアフタヌーンティーを楽しもう。
【期間限定】ちいさな秋のプチアフタヌーンティー+選べる1ドリンク
店舗名：Madame Delluc 有明ガーデン店
住所：東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン 2F
提供期間：〜2025/10/31（金）
料金：2,750円
※税・サ込
メニュー
■1段目
・マダムドリュックのスイーツ3種
（ショコラ2粒／ミニメロケーキ／サブレのチーズクリームのサンド）
■2段目
・プチスコーン
・マダムドリュックのパウンドケーキ
・マロンクリームタルト
■3段目
・紫芋のスープ
・マッシュポテト
・かぼちゃのテリーヌ
◆CHOCOLATERIE SANDGLASS（海老名）
個性豊かなチョコレートスイーツが揃う専門店でティータイム。大人デートにも
神奈川県海老名市にあるチョコレートスイーツ専門店「CHOCOLATERIE SANDGLASS」では、個性と新しさを感じるチョコレートアフタヌーンティーを提供。
「時間」をテーマにした美しいチョコレートスイーツには「テリーヌショコラ」や「ボンボンショコラ」などがラインナップ。ここでしか味わえないスイーツが堪能できる。また、「サーモンのパイ」や「ローストビーフのサンドイッチ」など、塩気のある魅力的なメニューも並ぶのがうれしいポイント。
大人時間にぴったりな落ち着きのある店内で、特別なチョコレートアフタヌーンティーを堪能する甘いひとときを。
【アフタヌーンティー】チョコレート専門店のスイーツを堪能+お土産
店舗名：CHOCOLATERIE SANDGLASS
住所：神奈川県海老名市中央1-8-1 VINA2番館 1F
提供期間：通年
料金：4,800円
※税・サ込
メニュー
■1段目のお皿
・ボンボンショコラ2粒
・テリーヌショコラ
・マカロン
■2段目のお皿
・スコーン
・チョコスコーン
・ミニカヌレ
・ホワイトチョコシャンティ
■大きなお皿
・プチパフェ
・プチショコラ・シュークリーム
・レモングラス団子
・水まんじゅう
・プチサラダ
・ブリオッシュサンド
・ローストビーフのサンドイッチ
・サーモンのパイ
・オイルサーディンとオニオンのピッツア
画像：ル・ショコラ・アラン・デュカス東京工房
