佐々木朗希が地区S前日会見「これから経験できることが1年目で1番の収穫」

ドジャースの佐々木朗希投手は3日（日本時間4日）、4日（同5日）に開幕するフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨んだ。佐々木はポストシーズンではブルペン待機。1日（同2日）のレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦では、4点リードの9回から救援して無安打無失点。2三振を奪い、試合を締めた。この日の一問一答は以下の通り。

――9回の抑えとしてマウンドに上がって貢献できた。

「そうですね。ポストシーズンも初めての経験だったので、4点差でしたけど、9回に投げることができて、自分としてもすごくよかったと思いますし、自信にもなったので、これからの次のシリーズでまた生きるのかなと思っています」

――100マイルが投げられたから自信が深まったのか。また、大谷翔平投手はどのくらい声をかけてくれて助けてくれたのか。

「100マイル投げられて、自分のパフォーマンスが出せるようになった。球速だけじゃなくて、コントロールだったり、変化球というところも自分の思うようなボールが投げられることによって、自信を持って試合に挑めてるなと感じます。大谷さんからは……。そんなに声かけてもらってないですけど『早く投げんかい』とかしか言われないですね」

――リリーフの難しさは。

「短期間の、今はポストシーズン限定で中継ぎなんですけど。その分、準備に時間をかけて球数を多く投げても今の期間は体力的に持つと思うんですけど。シーズンではそれはできないと思うので、そういった意味で準備の難しさというのは中継ぎでは感じますけど。毎試合毎試合、チームの力になれるというところではそういったところの面白さというのはあるのかなと思います」

――ポストシーズンで投げることの違いは。

「僕自身、そこまで投げていて違いは感じなかったですけど、シーズン中は先発で投げて、今回は中継ぎなので。そこの違いの方が感じたので。僕の中ではそこまでまだ感じないのかなとは思ってます」

――投げる腕の角度を変えた。

「アングルに関しては肩の影響もあった。今年の最初の方は逆に、自分らしくない角度だったと思う。それがトレーニングだったり、そういったところで正しい動きだったりというのを学習させながら、今は無意識に投げてるだけなので。そこまで投球の中で意識したわけではないので、そこまで難しくなかったです」

――メジャー1年目で勉強になったところは。

「日程的な違いは日本と結構違うと思う。そういった意味で移動もそうですし、試合以外のところも難しさは感じて。試合の中では自分のパフォーマンスが出せない中で春先終わってしまった。メジャーの技術的なところだったり、レベルの高さを感じる以前に自分で自滅するような形で苦しんでいた。そこはまだ感じられていない部分はありますけど、ポストシーズンで今はそこそこパフォーマンスが戻ってきている中でこれから経験できることが1年目で1番の収穫になるのかなとは思ってます」

「離脱する段階で自分の中で完璧な状態で戻りたいと思ってました」

――リハビリの過程で今年もう投げられないという気持ちはあったか。

「離脱する段階で自分の中で完璧な状態で戻りたいと思ってました。もしかしたら今年それができないかもしれないという覚悟の中で、リハビリを行っていた。そういった気持ちももちろんありましたし、時間はかかりましたけど、トレーナーだったりコーチだったり、いろんな人に支えてもらって今ここまで状態を上げることができたので。そこには本当にすごく感謝してますし、それを残りのポストシーズンだったり、来年以降、パフォーマンスとして発揮したいなとは思ってます」

――この1年は自分にどんな影響を与えたのか。

「さっきも言った通り、自分の中でパフォーマンスを出せないまま離脱してしまったので。自分の実力がどうだとかそういったところを分からないままリハビリに入ってしまうもったいなさも感じてました。ただ、その中でマイナーで1か月ちょっとだったり、上でも投げない中で試合を見たりだとか、日本とは違うチームワークの基準だったり、そういったものはすごく勉強になったのかなと思います」

――ロバーツ監督は今後、重要な場面を任せたいと。

「投げる場面は僕が決められないので。ただ、任せれらたところで精一杯投げて、チームのためになれればいいかなと思ってます」

――ポストシーズン初登板は100％の力だったのか。

「まだまだ良くなる感覚はあるんですけど、その日持ってた100％は出せたのかなと思ってます」

――4月にもフィラデルフィアで投げていた。

「すごく熱狂的ですし、アウェーの中だとドジャースタジアムとはまた違う雰囲気だと思うので。そういった環境で、ポストシーズンで経験できることはすごく良かったですし。この環境で自分のパフォーマンスを出せたら自信にもなってくるんじゃないかなと思ってます」

――ロバーツ監督がベンチから見て学んでほしいと言っていた。

「横から見ているとコースだったり球種だったり、分かりにくいところはあるので。あんまり配球だったりそういうところは横からだと分かりにくかった。一流選手の体の使い方だったり、そういったところを見るようには心掛けていました」（Full-Count編集部）