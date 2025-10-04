大好きなパパがもうすぐ帰ると知り、玄関で待つ男の子の様子を撮影した動画がInstagramで話題です。動画に出てくるのは、1歳のあおちる君。パパとあおちる君の仲の良さが伝わる、微笑ましい光景に「ニヤニヤしてしまった〜♡」「めっちゃ平和じゃねぇか…」と、反響が寄せられました。



【動画】大好きなパパの帰りを待つあおちる君

「パパの帰り待ち」というテロップとともに、玄関のドアの前でパパを待つあおちる君の姿から動画は始まります。玄関の鍵が開く音がすると、ビクッと驚きうれしさのあまり、その場でぐるっと一回転するあおちる君。



玄関のドアが開きパパと目が合うと、あおちる君は「へへんっ」と声を漏らして笑います。満面の笑みで肩を上げて笑う姿が可愛らしく、とてもうれしそうなあおちる君。パパが「起きてたの！？」と喜んでいるところで、動画はパパが帰ってくる10分前まで遡ります。



ママが「あお君〜！もうすぐパパ帰ってくるって！」とあおちる君に伝えると、言葉をしっかり理解し、「あい〜〜」と声を出し笑うあおちる君。すぐに玄関へと歩いていき、途中でママの方を振り返ったかと思うと、ママに手を振ります。その姿に、「ママ、バイバイ！？母、複雑」と、ママがテロップを添えます。



パパの帰りが楽しみなあおちる君、途中で声を出して笑いながら玄関に向かいます。玄関の段差も上手に降りて、玄関ドアの前まで辿り着くと、ドアを背もたれにして座り込むあおちる君。「あお君、まだだよ〜おいでこっち〜」と、ママが声をかけるも、ひとりドアの前で座り込み、健気にパパを待つ姿が可愛らしく映し出されています。



「待つこと数分…」とテロップが添えられ、動画は玄関の鍵が開いた瞬間に戻ります。パパと目が合い喜んだあと、パパのもとへ駆け寄ると思いきや……！ちょっと恥ずかしそうにパパに背を向けるあおちる君に「ツンデレ発動中」とママがテロップを添えます。



一度パパから離れるも、やっぱりパパのもとへと戻り「パパ〜〜！」と喜びを伝えたあおちる君。パパが手を出すと、あおちる君も両手を出し、ようやくパパに抱っこをしてもらええました！パパも嬉しさのあまり、ぎゅっとあおちる君を抱きしめ、「会いたかったよ〜！」と伝えます。



パパに似ていると言われることが多いというあおちる君。うれしさがあふれたあおちる君が、パパとそっくりな笑顔で並んで笑う姿で動画は締められました。



動画を撮影していたママ（＠aoch11l）に話を聞きました。



ーーパパの帰りを待つあおちる君を見ていたときの、ママのお気持ちは？



「パパの帰りを心待ちにしてるのがとっても可愛くて、愛しい気持ちでいっぱいでした」



ーーあおちる君が玄関で待っていたときの、パパのお気持ちは？



「撮られてるのを本当に知らなかったので驚きと、すぐに抱きしめたくなりました。幸せすぎました」



ーーパパが大好きだという思いがとても伝わりますね。



「男の子なのでパパと遊んだ方が刺激が強いのか、パパのことが大好きです」



ーーーママとパパから見たあおちる君は、どのようなお子さまでしょうか？



「ここ最近は活発でなににでも興味があり、あまり怖がらずに向かっていきます！冒険家ですね（笑）」



パパの帰りを心待ちにする、あおちる君の愛らしい姿に多くのコメントが寄せられました。



「心が温かくなりますね♡かわいい！」

「愛情たっぷり、幸せぇ〜」

「ツンデレ発動しても、抑えきれないキラキラよだれで嬉しさがバレちゃう（笑）」

「鍵の音で大慌て、可愛すぎ！！」

「ドアが開いてお父さんのお顔を見た瞬間、『そっくり！』って声に出てました！」



Instagram（＠aoch11l）やTikTok（＠aochill_baby）では、愛情をたっぷり受けて元気に育つ、あおちる君の可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）