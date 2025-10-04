金谷拓実、久常涼が16位で決勝へ 大西魁斗は予選落ち
＜サンダーソンファームズ選手権 2日目◇3日◇カントリークラブ・オブ・ジャクソン（ミシシッピ州）◇7461ヤード・パー72＞米国男子ツアーの第2ラウンドが終了した。日本勢からは3人が出場。久常涼と金谷拓実がトータル7アンダー・16位タイで決勝ラウンドに進出した。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
久常は1イーグル・5バーディ・4ボギーの「69」でプレー。金谷も4バーディ・1ボギーの「69」をマークした。大西魁斗は5バーディ・1ボギーの「68」と伸ばすも、初日の出遅れが響き、トータル3アンダーでカットラインに1打及ばなかった。トータル13アンダー・単独首位にガリック・ヒーゴ（南アフリカ）。トータル12アンダー・2位タイにテーラー・モンゴメリ、エリック・コール（ともに米国）が続いている。今大会はポイントランキング50位外の選手が来季シード権とシグネチャー大会出場権をかけて争う、秋の陣『フェデックス・カップフォール』の第2戦。優勝者には2年間のシードが与えられる。ランク50位以内の選手も出場できるが、その場合はポイントの加算はされない。
