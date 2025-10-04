モデルの蛯原友里（46）の喜びの報告に、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】蛯原友里、夫・ILMARI＆子どもたちとの家族ショット（複数カット）

蛯原は2010年に、ヒップホップグループ「RIP SLYME」のILMARI（50）と結婚。9歳の長男、3歳の長女を育てている。Instagramでは、雪景色の中で撮影した家族ショットやドイツ旅行中の子どもたちの写真など、家族との日常を発信してきた。

2025年10月3日の更新では46歳の誕生日を迎えたことを報告し、幸せあふれる家族ショットを披露している。

幸せあふれる家族ショット

「今年もまたひとつ歳を重ねることができました。年齢を重ねるたびに、自分の成長を見つめ直す気持ちと深まる感謝の思いがあふれてきます。いくつになっても学びや成長の機会に恵まれていること、改めて幸せに感じています。いつも支えてくれる家族、そして一緒に過ごしてくれる皆さん、ありがとう」

蛯原の報告に、モデルで俳優の高橋メアリージュン（37）が「ゆりちゃん、お誕生日おめでとうございます」とメッセージを送ったほか、モデルのSHIHO（49）、押切もえ（45）、俳優の加藤あい（42）らが「いいね！」を付け、祝福している。

ファンからも、「エビちゃんが46歳になってるなんて、びっくり！」「エビちゃんだけ時が止まってる」「夫婦そろっての貴重なお写真ありがとうございます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）