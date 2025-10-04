吉田明世が絶賛！ 最近食べておいしかった珍しい料理とは？「素揚げしたもので…」ユージと“秋の味覚”トークで盛り上がる
タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。
9月29日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、秋の味覚の話題で盛り上がりました。
＜リスナーからのメッセージ＞
僕はパティシエしています。先日、「柿のジャム」を作ったら、めちゃめちゃおいしいのができました。レモンを少し入れてさっぱり食べられる、今の時季にぴったりのジャムです。たくさん売れてくれるといいな〜！（静岡県・50代・男性）
＊
このメッセージにユージは「いいね〜柿ジャム！ レモンを入れるんですね！」と作り方に着目すると、リスナーがパティシエということで「もう間違いなくおいしそう！」と興味津々。
さらに吉田は「今の時季にスイーツ店とかを見ると、モンブランとか秋のスイーツも出てきていますよね。秋スイーツ、おいしいですよね！」とシーズンを実感。
秋の味覚の話題はさらに広がり、吉田が最近食べたというユニークな一品を紹介する場面も。
「スイーツじゃないんですけど、先日、“栗の唐揚げ”というものを食べました」と吉田が明かすと、「ええっ!?」と驚くユージ。
“栗の唐揚げ”について吉田は「渋皮ごと素揚げするんですけど、渋皮がカリッとしていて、中がホクホクで」と説明するも、ユージは「栗なんだ？」「えっ、唐揚げ!?」とまだ半信半疑の様子。
このリアクションに吉田は「唐揚げです。衣がついている感じのものではなくて、渋皮（の食感）が衣みたいになっていました。美味しかったですよ！」と、さらに詳しく説明し、太鼓判を押します。
ユージは「おいしそう〜！ 秋の味覚、楽しんでるね！ 僕は梨を結構いただいています。やっぱ、旬の今の時季に食べたいですね！」と秋の味覚の話題で盛り上がりました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7711
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
9月29日（月）の放送では、リスナーからのメッセージをきっかけに、秋の味覚の話題で盛り上がりました。
パーソナリティの吉田明世、ユージ
＜リスナーからのメッセージ＞
僕はパティシエしています。先日、「柿のジャム」を作ったら、めちゃめちゃおいしいのができました。レモンを少し入れてさっぱり食べられる、今の時季にぴったりのジャムです。たくさん売れてくれるといいな〜！（静岡県・50代・男性）
このメッセージにユージは「いいね〜柿ジャム！ レモンを入れるんですね！」と作り方に着目すると、リスナーがパティシエということで「もう間違いなくおいしそう！」と興味津々。
さらに吉田は「今の時季にスイーツ店とかを見ると、モンブランとか秋のスイーツも出てきていますよね。秋スイーツ、おいしいですよね！」とシーズンを実感。
秋の味覚の話題はさらに広がり、吉田が最近食べたというユニークな一品を紹介する場面も。
「スイーツじゃないんですけど、先日、“栗の唐揚げ”というものを食べました」と吉田が明かすと、「ええっ!?」と驚くユージ。
“栗の唐揚げ”について吉田は「渋皮ごと素揚げするんですけど、渋皮がカリッとしていて、中がホクホクで」と説明するも、ユージは「栗なんだ？」「えっ、唐揚げ!?」とまだ半信半疑の様子。
このリアクションに吉田は「唐揚げです。衣がついている感じのものではなくて、渋皮（の食感）が衣みたいになっていました。美味しかったですよ！」と、さらに詳しく説明し、太鼓判を押します。
ユージは「おいしそう〜！ 秋の味覚、楽しんでるね！ 僕は梨を結構いただいています。やっぱ、旬の今の時季に食べたいですね！」と秋の味覚の話題で盛り上がりました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7711
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652