◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第３戦 日本３―０ニュージーランド（３日・チリ）

１次リーグ突破を決めているＵ―２０日本代表はリーグ最終戦でニュージーランドと対戦し、３―０で快勝した。

チリ戦から先発８人を入れ替えて臨んだ日本は、立ち上がりから押し込まれてゴール前に迫られるが、体を張った守備で切り抜ける。

すると前半２１分にＭＦ小倉が左足で豪快なミドルシュートを突き刺して、先制した。

同３４分にはＭＦ小倉の右ＦＫをＤＦ市原が頭で完璧に合わせるもＧＫの正面で防がれる。

前半終了間際にはピンチを招いたが、ＧＫ荒木がセーブ。前半は１―０で折り返した。

後半も日本のペースが続く。１０分過ぎにはＭＦ中川の左足クロスをＦＷ神田が左足で狙うも惜しくもサイドネット。同１５分にはＭＦ平賀のクロスを途中出場のＦＷ高岡が狙うもわずかに外れた。

しかし同１９分、高岡が前線からのプレスでボールを奪うと、エリア内でＭＦ平賀が強烈なシュート。このシュートが相手ＤＦに当たってコースが変わり、オウンゴールで追加点を奪った。

さらに同３７分には中盤での奪取から高岡のパスをエリア内で受けた石井が、ワンタッチで切り替えして左足シュートを流し込み、３―０で試合を決めた。

これで日本は３連勝＆３戦連続無失点で１次リーグを首位突破。これまでの最高成績のＭＦ小野伸二ら“黄金世代”が出場した９９年の準優勝でも成しえなかった１次Ｌ全勝突破を決めた。決勝トーナメントではＣ／Ｄ／Ｅ組のいずれかの３位のチームと８日に対戦する。