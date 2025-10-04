

今回、訪れた「世界一高い橋」がこちら。写真からその大きさが想像できるはず（筆者撮影）

【写真】写真だけでも見てほしい美しい街並み、そして橋！

「世界一高い橋」と聞いてどんな橋をイメージするだろうか。

建設費が「世界一高い」とんでもなく資金をつぎ込んだ橋、橋が架かっている地点の標高が「世界一高い」、ヒマラヤかアンデスにあるような橋、それとも水面からの高さが恐ろしく高い海上の橋……。

実は今夏、「世界一高い」といわれる橋を自分の運転で走る機会を得た。

橋梁の建設技術なら世界でもトップレベルの日本ではなく、そんなイメージのないフランスの丘陵地帯になぜかその橋はあった。

橋の名はミヨー橋（フランス語でViaduc de Millau）といい、ミヨーは橋が架かる地点に一番近い町の名前、「Viaduc」は高架橋などを意味する。

ちなみにフランス語で通常の橋は、「pont（ポン）」であるが（たとえばプロバンス地方にあるローマ時代の有名な水道橋はポン・デュ・ガール）、近現代の技術を駆使した大きな橋などは、こちらのViaducを使うようだ。



ミヨー橋を示す道路標識（筆者撮影）

ミヨー橋は、高速道路のために架けられた斜張橋（しゃちょうきょう）である。深い渓谷を刻むタルン川を一気に超えるため、2004年に難工事の末開通した。

「世界一」なのは、斜めに張られたワイヤーを支える主塔の高さで、7本ある主塔のうち最も高いものは343m。エッフェル塔（アンテナの先端まで330m）や東京タワー（高さ333m）よりも高いため、これが「世界一」をうたう根拠になっている。

筆者は、開通時にフランスで発行された記念切手をたまたま所有しており、それを眺めながら「いつかこの橋をわたってみたい」と思っていた。それが「高速道路『最高速度150km/hへ』欧州で新たな動き」で記したフランスの旅で実現したのである。

パリとバルセロナ方面を結ぶ高速道路に架かる橋

ミヨー橋は、フランスを走行するオートルート（A75）を通すために架けられた、自動車専用の橋である。

A75はパリからフランス西部、そしてスペイン東部の地中海沿岸に抜ける幹線道路で、橋ができるまでは、300m近い谷にアップダウンの激しいつづら折りの道が通る、交通の難所であった。



ミヨー橋を走行中。見通しもよく舗装もキレイで走りやすい（筆者撮影）

そこで、タルン川が刻んだ谷を最短で飛び越える橋が、建設されることになった。長さは2460m。主塔は7本。主塔から橋げたに向けてそれぞれワイヤーが伸びて支えている。

緑豊かな丘陵地を真っ白に切り裂く姿は、高速道路ファン、土木ファンでなくてもなにか人を惹きつけるものがある。



サービスエリアの展望台から見たミヨー橋（筆者撮影）

今回、南側（地中海側）からアプローチしてみると、緩やかな右カーブの少し下方に主塔の連なりが見えてきた。高速道路だから、橋自体を駆け抜ける時間は2分ちょっと。

走行中、橋から下を流れる川の姿を見ることはできないが、周囲は視線より高い丘陵が広がっているので、高所の怖さはまったくない。

設計は、フランス人の橋梁技術者、ミシェル・ヴィルロジュー（Michel Virlogeux）とイギリス人建築家ノーマン・フォスター（Norman Foster） 。

フォスターは、北京首都国際空港のターミナルやボストン美術館、アップル本社（カリフォルニア州）の設計などで知られる人物だ。

橋の北側のたもとには、その名も「ミヨー橋サービスエリア」があり、橋の建設などの歴史を紹介する展示コーナーと、橋のグッズを売るブティック（売店）が併設されている。

さらに、駐車場から5分ほど遊歩道を登った先には展望台が設けられ、橋の全貌を楽しめる仕組みが整えられている。



ミヨー橋サービスエリアの全景（筆者撮影）



ミヨー橋サービスエリアの展示施設の内部（筆者撮影）

筆者が訪れた日も、少なくない観光客が展望台を訪れていた。訪問した日は快晴だったが、ブティックで見た絵葉書には、雲海が一面に広がり、橋だけが浮かび上がる光景のものもあった。感嘆の声が出るような写真である。



サービスエリアで購入したミヨー橋の絵葉書（筆者撮影）

レンタカーを使わない場合は、いくつかの町からこの橋を訪れる現地ツアーもあるので、それに参加すれば橋を堪能することが可能だ。

ちなみに、日本を代表する巨大吊り橋の「明石海峡大橋」は、主塔の高さが海面から298mとこちらも相当高いが、見えている部分ではやはりミヨー橋のほうに軍配が上がる。

筆者はこの橋をわたる前に、橋の南側、A75から15分ほどのところにある「ロックフォール＝シュル＝スールゾン」という村を訪れた。

「世界三大青かびチーズ」ともいわれる「ロックフォール」の産地として知られ、村内には羊乳からつくられるチーズ工房と売店がいくつもあり、団体客でにぎわっていた。

筆者も店頭で「試食」したが、日本で食べるのとは違い、柔らかくて癖がなく、「新鮮なチーズはこんなに食べやすいのか」と驚いた。

この村を含めた一帯の石灰岩地帯は、「コースとセヴェンヌの地中海農牧業の文化的景観」として世界遺産に登録されている。



ロックフォール＝シュル＝スールゾンの集落（筆者撮影）

牧草くらいしか育たない荒れた土地であるが、そんな中でも長く牧畜業を営み続けてきた人々が作り出した景観に価値がある、とされたのである。

また、橋の下を流れるタルン川を下流へと2時間ほどクルマで走ると、世界遺産「アルビ司教都市」がある。

レンガ造りとしては世界最大といわれる「サント・セシル大聖堂」や、この地で生まれ19世紀末に活躍した画家、ロートレック（トゥールーズ＝ロートレック＝モンファ）の美術館などがあり、中世そのままの街並みが魅力的だ。



アルビの旧市街。手前はタルン川（筆者撮影）

アルビは、街並みを守るためにさまざまな工夫をしており、2017年に取材に訪れたことがある。

さらに、ミヨー橋からA75を北へ1時間ほど走ると、「ガラビ橋」（Viaduc de Garabit）という赤い鉄橋が左手にちらっと見える。この橋は1884年、ギュスターヴ・エッフェルによって建設された。そう、エッフェル塔で知られる、あのエッフェルである。

エッフェルは、エッフェル塔やニューヨークの「自由の女神像」の設計で知られるが、本来は橋梁の設計者だ。

「橋」の世界もおもしろい

19世紀を代表する橋のひとつであるガラビ橋と、21世紀の現代技術の結晶ともいえるミヨー橋の両方を見学できるのは、土木や建築好きな人にはたまらない。



2005年発行のミヨー橋開通の記念切手（筆者所有）

なお、A75はフランスの幹線高速道路としてはめずらしく通行料は無料であるが、ミヨー橋をわたる区間だけは有料となっている。通行料は13.7€（およそ2400円）で、橋を建設したエファージュ社という民間企業が直接料金収受を行っている。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

架橋技術の発達により、近年さらに規模の大きな道路橋が架けられるようになり、走ってみたい道路が増えた。

たとえば、2018年に開通した、中国・珠海市（広東省）とマカオ、香港を結ぶ、全長28kmもの「港珠澳大橋」などはその代表例だが、この区間は筆者のような日本在住の旅行者がレンタカーを借りて走ることは原則としてできない。

ミヨー橋を自分の運転で走れたことは、貴重な経験だったのだろう。

（佐滝 剛弘 ： 城西国際大学教授）