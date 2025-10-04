「強すぎでは？」３連勝で堂々の首位通過！ 充実の船越ジャパンに脚光「全体のレベルが高いよ」「黄金世代再び？」【U-20W杯】
チリで開催されているU-20ワールドカップ。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループステージ（A組）の初戦でエジプトに２−０で勝利し、第２節でホスト国のチリを２−０でくだす。
盤石の連勝でノックアウトステージ進出が確定。現地10月３日に行なわれたGS最終節のニュージーランド戦は、３−０で快勝。３連勝を飾り、堂々の首位通過を決めた。
充実の戦いぶりを見せる船越ジャパンに、ネット上では「U20日本強すぎでは？」「全体のレベルが高いよ」「めちゃくちゃ強い 黄金世代再び？」「決勝トーナメントも期待高まるぅ」といった声があがっている。
なお、A組１位の日本はラウンド16でC組/D組/E組の３位と対戦する。試合は日本時間で10月９日の８時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
