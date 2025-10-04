船越ジャパンがGS全勝で首位突破！ 小倉のゴラッソ＆石井の冷静フィニッシュなどでNZに３−０完勝、３連勝で決勝Tへ【U-20W杯】
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地９月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦。３−０で完勝を飾った。
ここまでエジプトとチリを２−０で下し、２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている日本は、首位通過がかかるオセアニア王者との一戦に臨む。
スタメンは前節から８人を入れ替え。GK荒木琉偉、DF小杉啓太、市原吏音、塩川桜道、森壮一朗、MF小倉幸成、横山夢樹、中川育、石渡ネルソン、平賀大空、FW神田奏真が名を連ねた。
立ち上がりはニュージーランドに繋がれるも、最後の局面では塩川や平賀がしっかりとシュートブロック。素早いカバーリングでピンチを凌ぐ。
徐々に主導権を握ると、最終ラインの背後を狙ったパスやサイドからのクロスなど、多彩な攻撃で相手ゴールに迫る。
すると22分にゴラッソで先制。横山の横パスをペナルティエリア手前中央で受けた小倉が、鋭い切り返しで相手を翻弄し、左足を豪快に振り抜く。完璧なコースに飛んだシュートがゴール左上隅に突き刺さった。
１点をリードした後も猛攻を仕掛ける。34分には左サイドで獲得したFKで、小倉のクロスにキャプテンの市原が飛び込む。ヘディングで合わせたシュートはGKの好セーブに遭う。
逆に日本のGK荒木もファインセーブを披露するなど無失点に抑え、１−０で前半を終えた。
後半も船越ジャパンのペース。奪われても石渡ら中盤が切り替えの早い守備を見せて、ニュージーランドの前進を許さない。
57分、左サイドの中川のクロスに合わせた神田のシュートは、わずかに枠を捉えられない。
それでも64分、途中出場の高岡伶颯が仕掛け、相手に対応されてこぼれたボールにペナルティエリア右で平賀が反応。思い切りよく右足で狙うと、シュートは相手DFに当たってゴールに吸い込まれた。
その後も日本の足は止まることなく攻め続ける。そして82分、カウンターから最後は石井久継が冷静に左足でゴールに流し込み３点目。このまま90分を終え、グループステージ全勝、３連勝のA組首位で突破を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
